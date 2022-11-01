«Капитаны будущего: Terra Futura» – на ВДНХ открывается  выставка-игра, где рождаются мечты

Во все времена за штурвалом корабля, держащего курс в будущее, стояли самые смелые мечтатели: это и писатели-фантасты – Александр Беляев, Иван Ефремов, Кир Булычев, и ученые – Сергей Королев, Игорь Курчатов, Климент Тимирязев. Они – Капитаны будущего, создатели и первооткрыватели, благодаря которым появляются великие изобретения человечества. Большие мечты ведут к большим открытиям, а знание истории инноваций и прорывов открывает новые перспективы. «Капитаны будущего: Terra Futura» – это выставка-игра, где рождаются мечты.

Именно для таких – маленьких и взрослых мечтателей на ВДНХ, в павильоне «Карелия», открылась выставка-игра «Капитаны будущего: Terra Futura», созданная медиагруппой «Красный квадрат» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Посетители могут совершить увлекательное путешествие и узнать о главных открытиях человечества – о чем люди мечтали в прошлом, и что ждет нас в будущем.

Интерактивные аттракционы, стены-комиксы, мечтательная комната, эволюция транспорта и передовые технологии РЖД, полномасштабный космический центр управления полетами и настоящая горка высотой более трех метров ждут гостей выставки-игры «Капитаны будущего: Terra Futura».



«Капитаны будущего: Terra Futura» — это выставка-игра, где рождаются мечты. Она помогает задуматься о том, что прямо сегодня каждый может повлиять на то, каким будет мир завтра. Чтобы отправиться в экспедицию по пространству и времени и стать настоящим Капитаном будущего, понадобится проявить смекалку – пройти увлекательный квест в волшебной библиотеке и найти дверь, ведущую в загадочную Terra Futura. За ней скрывается удивительный мир знаний и открытий: разгадав загадки десяти тематических залов, исследователи узнают, как человеческая мысль двигает прогресс на протяжении времен и влияет на нашу планету.



В десяти интерактивных зонах выставки эволюция разных сфер нашей жизни: коммуникации, еды и одежды, энергии, транспорта, архитектуры и даже космоса. Вдохновившись открытиями человечества, исследователи смогут поделиться и своими фантазиями в «Мечтательной комнате» – говорят, там сбываются самые смелые мечты!



Каждый путешественник во времени получит умный Браслет Капитана, который прислушивается к мечтам своего владельца и определяет идеальную планету для его жизни. Нужно только честно ответить на вопросы и дойти до самого конца выставки. А закрепить знания поможет мини-приложение Капитана, специально разработанное создателями проекта в VK.



«Проекты для детской и семейной аудитории – один из наших главных приоритетов. Развивая бренд «Капитаны будущего», мы показываем, как можно сделать мир лучше – и увлечь этим ребят. Здесь исторические события переплетаются со смелыми вызовами будущего и реальными делами, которые меняют нашу жизнь на планете. Получилась новая выставка-игра, которая становится источником радости и вдохновения – местом, где рождаются мечты», – генеральный директор медиагруппы «Красный квадрат» Илья Кривицкий.



В состав предметного ряда вошли экспонаты и работы из фондов крупнейших музеев и художественных училищ, таких, как Музей Космонавтики, Музей Москвы, Центр «Космонавтика и авиация» на ВДНХ, Музей архитектуры им. Щусева, Центральный музей связи им. А.С. Попова, Федеральный исследовательский центр питания и биотехнологии, Московская государственная художественно-промышленная академия имени С.Г. Строганова, Музей телевизионного искусства. Научный нарратив по каждой из тем был разработан совместно с научными институтами и экспертами.



«Капитаны будущего: Terra Futura» – это пространство познания, где дети получают возможность узнавать новое, учатся критически осмыслять прошлое и выбирать профессиональный вектор собственного будущего. Хранитель знаний и мечты, который общается с гостями голосом известного актёра театра и кино Виктора Вержбицкого, станет их проводником в захватывающем путешествии.



Экспозицию дополнит лекционная программа для всей семьи в павильоне «Рабочий и колхозница», которая начнет работу через месяц в мультиформатном режиме тематических экскурсий и «Инкубатора мечты».



«Капитаны будущего» – целая развлекательно-познавательная вселенная, которая с каждым годом пополняется новыми проектами. Это и выставка Terra Futura, и серия книг по «увлекательному завтраведению», описывающая жизнь города будущего на основании прогнозов ученых и футурологов, и активно набирающий прослушивания одноименный подкаст, совместный проект «Красного квадрата» и Института развития интернета (ИРИ), где любознательный подросток Матвей беседует с экспертами о том, как развиваются технологии сегодня и каким может стать наш мир спустя десятки и сотни лет. Для еще более глубокого погружения в мир науки, технологий и творчества книга и подкаст интегрированы в экспозицию: посетители могут погрузиться в чтение в уютной входной зоне, а также послушать увлекательные беседы юного мечтателя Матвея с экспертами из разных областей.



В официальном сообществе выставки ВКонтакте в ноябре стартует конкурс, где можно выиграть атрибуты настоящего Капитана будущего. Для победителей подготовили более 100 призов!



«Капитаны будущего: Terra Futura» – это выставка-игра, где рождаются мечты. Это мир фантазий, который стал реальностью, самые смелые мечты, которые определили нашу жизнь сегодня. Теперь будущее в наших с вами руках, ведь мы – новые Капитаны.

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