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«Каплями» – в свой день рождения Юлия Савичева выпустила дуэт с TRITIA

editor
By editor
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юлия савичева и группа tritia
Фото © пресс-служба RP GROUP

В День всех влюблённых – в свой день рождения – Юлия Савичева по традиции сделала подарок себе и всем поклонникам – выпустила новую песню. Совершенно неожиданный дуэт – с TRITIA – рок-группой, которая обрела широкую популярность благодаря уникальному звучанию, цепляющей лирике и мощной живой подаче.

«Каплями» – совершенно пронзительный дуэт, чувственная рок-стихия TRITIA, в которой так искренне, смело и органично звучит Юлия Савичева. Песня рассказывает о разлуке и о том, как люди её проживают.

«Каплями» – это эмоции, которые необходимы, чтобы забыть друг о друге, чувства, которые связывали и которые пора отпустить. Каждая фраза в песне пропитана болью и обидой, важно оставить их в этом моменте, чтобы двигаться дальше. Слушателю предстоит прожить эту историю вместе с её героями.

Дуэт Юлии Савичевой и TRITIA – неожиданный и ожидаемый одновременно. Для певицы – это не первая работа с популярными рок-музыкантами, возможность создавать ту музыку, которая её всегда привлекала.

«Когда я услышала песни TRITIA, решила, что нам стоит записать что-то совместно. С фронтменом группы Славой мы познакомились на одном мероприятии, он сказал, что хотел бы сделать кавер на мои «Корабли» – так мы сошлись на мысли, что нам нужно сделать что-то новое. А песня пришла совершенно случайно – мне попалась демка альтернативного характера, с цепляющим припевом. Я показала её Славе – он доработал трек. Всё сложилось так, как должно быть», – поделилась Юлия Савичева.

«Нам очень понравилось работать с Юлей, всё прошло на одном дыхании, органично и легко. И результатом стала прекрасная песня, которая сочетает в себе и нашу энергию, и красивый вокал Юли. Работа получилась очень эмоциональной, уверен, слушателям она откликнется. Рад, что эта песня состоялась, мы с нетерпением ждём, когда сыграем её на концертах», – рассказал фронтмен группы TRITIA Вячеслав Мартюшов.

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