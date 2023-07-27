КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССИЯ: Первый фестиваль музыки и науки в горах

С 10 по 13 августа 2023 уже во второй раз в Карачаево-Черкесии состоится Фестиваль музыки и науки Altersono. На более чем 6 площадках в Архызе пройдут 30 событий Фестиваля, включая концерты классической музыки под открытым небом, научно-музыкальных походов в горы, ежедневные музыкальные перформансы, иммерсивные экскурсии в древнейшие горные храмы Северного Кавказа и на руины аланского городища. Участники: 13 молодых музыкантов из Москвы и солисты - лауреаты международных конкурсов, а также ученые из ведущих научно-исследовательских институтов РФ.

Организатор Фестиваля — фонд «Будущее время». Фестиваль проходит при поддержке Министерства культуры Карачаево-Черкесской Республики, всесезонный горный Курорт Архыз, АО «КАВКАЗ.РФ», ГК «Романтик». Генеральный информационный партнер Фестиваля — Радио Культура.

Фестиваль «Другой звук» — пространство, в котором природа и человек вступают в честный и добрый диалог с помощью классической музыки. Задача проекта — создать для гостей новый и уникальный̆ опыт познания окружающего мира и себя через активное участие, а не пассивное созерцание. Он объединяет молодых исследователей и практиков из самых разных областей науки и культуры, помогает раскрыть потенциал региона и его красоту.

Насыщенная трехдневная программа Фестиваля включает: концерты и экскурсии в Специальной Астрономической Обсерватории РАН, в том числе ночные, храмах X-XI века и на горном склоне Курорта Архыз от солистов ведущих московских оркестров, завтраки с музыкантами и учёными, и археологические экскурсии, наблюдения за птицами (бердвотчинг), дискуссии на темы науки и культуры, посещение термальных источников и авторские походы по живописным местам Архыза: национальные парки и горные маршруты.

Иммерсивные экскурсии по древнеаланским храмам X-XI веков — жемчужинам средневековой архитектуры Северного Кавказа. Участники погрузятся в мир природы и искусства, прочувствуют композиционное родство архитектуры и музыки, узнают об истории культуры и тайнах региона.

Концерты представят разнообразие жанров и эпох — от Людвига ван Бетховена и Антонио Вивальди до Петра Ильича Чайковского и современных российских композиторов. Каждый концерт будет сопровождаться неформальной беседой с исполнителями и лауреатами международных конкурсов. Для юных музыкантов будут работать мастер-классы по скрипке и фортепиано от ведущих солистов — Анны Цыбулёвой и Аяко Танэбе.

Разговоры о природе и космосе будут ждать посетителей фестиваля на нескольких площадках: в Обсерватории и в древнеаланских храмах, на открытых концертных площадках. Вместе с молодыми учеными можно провести целый день и задать вопросы за завтраком, в кафе или в походе. Программа с подъёмом в горы спроектирована с минимальным уровнем сложности и подойдет даже для новичков. Спикерами фестиваля станут представители ведущих российских университетов, институтов Российской академии наук, продюсеры просветительских и культурных проектов, лауреаты международных музыкальных конкурсов.

Открытие Фестиваля состоится 10 августа в Черкесске. На открытии выступят с приветственной речью Министр культуры Карачаево-Черкесии Агирбов Зураб Замирович и другие партнёры фестиваля. Ожидается присутствие главы Карачаево-Черкесской республики Темрезова Рашида Бориспиевича. В рамках открытия пройдет объединенный концерт фестивального оркестра Altersono и музыкантов Карачаево-Черкесии и беседа о музыке и науке.

Продажа билетов и регистрация на событие откроется 10 июля 2023 на сайте фестиваля altsono.ru.

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