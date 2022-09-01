Караоке — развлечение для любого праздника

Караоке — одно из самых популярных видов развлечений. Оно подходит для разнообразных событий. Таким образом можно отпраздновать круглую дату дома или день рождения в караоке баре. Подобное времяпрепровождение подходит для любого возраста.

Как и когда появилось караоке

У этого вида развлечений интересная история. Его прообраз возник несколько десятилетий назад. Это были телепрограммы, с помощью которых можно было подпевать выступающему в эфире артисту.

Более приближенная к нынешнему караоке версия появилась в 1971 году. Именно тогда один из представителей музыкального мира Страны восходящего солнца изобрел специальное устройство. Оно могло наигрывать мелодию популярных песен без слов.

Желающим раздавались тексты. Ведущий запускал устройство, и они исполняли различные синглы. Подобные сеансы устраивались в перерывах, которые предусмотрены в любом концерте. Но всеобщую популярность развлечение приобрело несколько позже.

На сегодняшний день в продаже имеются разнообразные системы для домашнего использования. Но они не обеспечивают такого уровня звучания, как профессиональная техника, которая устанавливается в караоке-баре.

Особенности караоке-клубов

Здесь особенная атмосфера. Обычно определенной компании отводится выделенная зона. Там можно исполнять песни, не обращая внимание на других посетителей. Но самое главное — здесь многофункциональная техника для подобного вида развлечений.

В ней есть возможность произвести расширенные настройки. Так, можно установить нужную тональность, скорость музыкального потока. По желанию включить голос оригинального исполнителя на нужной громкости и подпевать ему.

К тому же в баре установлено специальное освещение. Иногда приглашаются профессиональные музыканты, и можно исполнять песни совместно с ними на сцене.

Разновидности

Midi — во время проигрывания музыкальной фонограммы на экране демонстрируется текст песни.

UltraStar — расширенная версия. Профессиональный софт содержит обширную базу данных, а не только музыкальное сопровождение и тексты.

ЕМР — музыка и текст, который синхронизируется по слогам. Они подсвечиваются разным цветом в зависимости от места на звуковой дорожке.

Караоке с видео дает дополнительные возможности. Во время исполнения на экране демонстрируется клип. Пользуется популярностью командное исполнение песни, когда каждому участнику выдает отдельный микрофон.

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