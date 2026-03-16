Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

КАРИНА блистала на красной дорожке премии «Виктория»

Фото: пресс-служба Премии

Певица, автор песен и продюсер КАРИНА стала одной из самых ярких гостей на красной дорожке престижной музыкальной церемонии Российской национальной музыкальной премии «Виктория». Артистка появилась на мероприятии в элегантном образе, мгновенно привлёкшем внимание фотографов, журналистов.

Карина с удовольствием позировала фотографами и пообщалась с прессой.

За последние годы КАРИНА прошла серьёзный творческий путь — от сотрудничества с известными композиторами до реализации собственных проектов как автор и продюсер. Её трек «Джаз» стал настоящей визитной карточкой артистки, а недавно певица приняла участие в концерте Валерии, где они исполнили дуэт «Простая причина» (музыка: Алексей Романов, слова: KARINA и Александр Ковалёв)

И хотя на красной дорожке KARINA была немногословна о будущих планах, в разговоре с журналистами она всё же приоткрыла небольшую интригу. Артистка призналась, что сейчас активно готовится к грандиозному проекту, подробности которого пока держатся в секрете. Известно лишь, что речь идёт о музыкальном шоу на площадке LIVE Арена.

По словам КАРИНЫ, это будет совершенно новый этап её творческой истории — масштабная программа, над которой команда работает уже сейчас. Однако раскрывать детали певица пока не спешит, обещая, что зрителей ждёт настоящее музыкальное событие.

Похоже, совсем скоро поклонников КАРИНЫ ждёт нечто по-настоящему громкое — и, судя по настроению артистки на красной дорожке, ожидание того стоит.

