Карнавал на фестивале «Таврида.АРТ» пройдет в новом качестве

С 17 по 21 августа в Крыму под Судаком пройдет юбилейный Фестиваль молодого искусства «Таврида.АРТ». Костюмированное арт-шествие — традиционное событие фестиваля, но в этом году оно будет представлено в новом качестве. Образы участников карнавала будут олицетворять культурные символы народов России.

В 2023 году в честь своего первого юбилея фестиваль пройдет под обновленным названием — Фестиваль молодого искусства «Таврида.АРТ». В течение пяти дней зрители и участники посетят пять ключевых фестивалей внутри общей программы, увидят пять презентаций разработок ученых и яркие шоу-программы на пяти разных сценах. Главное, чему будут посвящены все форматы фестиваля, — демонстрация достижений молодых творцов и профи самых разнообразных направлений деятельности.

Одним из знаковых событий Фестиваля «Таврида.АРТ» станет арт-шествие — традиционный карнавал, который объединяет участников, партнеров, гостей и зрителей со всей России. Праздничная колонна воплотит многогранные образы и культурные особенности России. В 2023 году арт-шествие пройдет под флагом России и отразит в себе весь колорит необъятной страны от Калининграда до Камчатки. В цветах триколора участники увидят васильковое поле, белых медведей, Кремлевскую звезду и другие узнаваемые символы. Новый маршрут пройдет на территории молодёжно-просветительского курорта «Таврида.АРТ».

Напомним, на Фестивале «Таврида.АРТ» в 2022 году в шествии было задействовано три праздничные платформы, а участниками арт-парада стали более 1500 человек в национальных костюмах и культовых образах. Карнавальное движение прошло по семи знакомым локациям «Тавриды» и продемонстрировало главные культурные ценности многонациональной России.

В 2023 году Фестиваль «Таврида.АРТ» (проект от Росмолодёжь) отметит свое пятилетие и станет громким культурным событием грядущего лета. В сердце молодежно-просветительского курорта страны соберутся 3 500 художников, писателей, музыкантов, актеров, дизайнеров, режиссеров, хореографов, специалистов событийного маркетинга и туристической индустрии из 89 регионов страны. Участников ждут 5 разноформатных площадок: фестиваль зрелищных искусств, кино, музыки, ярмарка «Арт-Молодость», фестиваль «Наука как искусство». Во время фестиваля пройдет открытие современного выставочного центра «Арт-Экспо», масштабное арт-шествие, презентации разработок молодых российских учёных, а также выступление популярных российских артистов: Вани Дмитриенко, MIA BOYKA, RAMIL, Леши Свика, ST, Анет Сай, Мити Фомина и других популярных исполнителей и музыкальных коллективов.

За все время своего существования мероприятие зарекомендовало себя как самое масштабное событие в России для самореализации молодых деятелей культуры, искусства и творческих индустрий. С 2019 года в нем приняли участие 15,5 тысяч творцов со всей страны. В этом году зрителей ждут яркие шоу с участием звезд, демонстрация достижений науки и искусства, показ работ современных художников, дизайнеров и модельеров, премьеры кино и театральных постановок.

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