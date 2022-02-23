«КАРО» и Perrier дарят кинозрителям романтическое путешествие в Сочи

Предстоящие выходные в «КАРО» не только подарят новые эмоции, но и обещают обернуться ярким южным приключением! Поучаствовать в праздничном розыгрыше смогут все участники программы лояльности «КАРОНА». Для этого достаточно посетить два киносеанса с картой лояльности в период с 23 февраля по 15 марта 2022 года. Самые удачливые участники программы «КАРОНА» станут обладателями трёхдневного тура в Сочи, куда будут включены авиабилеты и проживание в пятизвездочном отеле. Кроме главного приза, в рамках акции будут разыграны 5 месячных запасов тонизирующего напитка Perrier Energize, 3 абонемента в кинотеатры «КАРО» на год и 30 пар билетов с открытой датой.

«Наша совместная акция с партнерами из Perrier приурочена к предстоящим праздникам. Нам захотелось подарить гостям «КАРО» маленькое приключение на двоих — возможность перезарядиться, отдохнуть и сбежать от зимы и рутины в сказку. Поездка к морю, как и хорошее кино, справляется с такой задачей на ура», — говорит Ольга Проскурякова, вице-президент сети «КАРО» по управлению маркетингом, кафе и кинобарами.

Подробные условия розыгрыша можно найти по ссылке: https://karofilm.ru/news/395.

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