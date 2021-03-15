«КАРО» приглашает геймеров сыграть в любимые игры на большом экране

В сети кино­те­ат­ров «КАРО» про­дол­жа­ют раз­ви­вать новые направ­ле­ния биз­не­са. Уни­каль­ный сер­вис «Клю­чи от зала», стар­то­вав­ший в кино­се­ти в пред­две­рии 2021 года, ока­зал­ся вос­тре­бо­ван зри­те­ля­ми и полу­чил про­дол­же­ние в новой ини­ци­а­ти­ве. Теперь забро­ни­ро­вать любой зал (клас­си­че­ский, ком­форт или Black) мож­но будет и для того, что­бы сыг­рать на боль­шом экране в люби­мую видео­иг­ру в ком­па­нии единомышленников.

«Гей­мин­ду­стрия пока­зы­ва­ет потря­са­ю­щие тем­пы роста во всем мире, и мы видим воз­мож­ность для эффек­тив­ной синер­гии меж­ду игра­ми и кино­те­ат­ра­ми. Сего­дняш­нее пред­ло­же­ние это пер­вый шаг на пути созда­ния ново­го круп­но­го биз­нес-направ­ле­ния в кино, кото­рое будет под­дер­жа­но клю­че­вы­ми ком­па­ни­я­ми из гей­мот­рас­ли», — отме­ча­ет Оль­га Зиня­ко­ва, пре­зи­дент сети кино­те­ат­ров «КАРО».

Гей­ме­ры смо­гут само­сто­я­тель­но заре­зер­ви­ро­вать кино­за­лы в экс­пресс-фор­ма­те по при­вле­ка­тель­ной цене все­го в несколь­ких кли­ков, запол­нив заяв­ку. В заяв­ке нуж­но будет ука­зать дату, вре­мя, кино­те­атр, зал – доступ­ный для игр будет поме­чен спе­ци­аль­ным знач­ком – и коли­че­ство гостей, а с собой в кино­те­атр захва­тить при­став­ку и люби­мую игру. Уже на эта­пе фор­ми­ро­ва­ния заяв­ки гость полу­чит пред­ва­ри­тель­ный рас­чет сто­и­мо­сти услу­ги. Цены фик­си­ро­ва­ны за два часа бро­ни­ро­ва­ния зала в зави­си­мо­сти от дня неде­ли. Допол­ни­тель­ные услу­ги, в том чис­ле, кино­ба­ра, оформ­ле­ния поме­ще­ний, предо­став­ле­ния обслу­жи­ва­ю­ще­го пер­со­на­ла, орга­ни­за­ции фур­ше­тов и кофе-брей­ков и пол­но­го тех­ни­че­ско­го аудио­ви­зу­аль­но­го сопро­вож­де­ния, при необ­хо­ди­мо­сти, будут рас­счи­та­ны мене­дже­ром в инди­ви­ду­аль­ном порядке.

Пол­ный пере­чень залов и кино­те­ат­ров досту­пен на http://event.karofilm.ru/. Там же мож­но подать и заяв­ку. Сер­вис досту­пен толь­ко физи­че­ским лицам в кино­те­ат­рах «КАРО» Моск­вы и Санкт-Петербурга.

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