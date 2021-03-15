«КАРО» приглашает геймеров сыграть в любимые игры на большом экране

В сети кинотеатров «КАРО» продолжают развивать новые направления бизнеса. Уникальный сервис «Ключи от зала», стартовавший в киносети в преддверии 2021 года, оказался востребован зрителями и получил продолжение в новой инициативе. Теперь забронировать любой зал (классический, комфорт или Black) можно будет и для того, чтобы сыграть на большом экране в любимую видеоигру в компании единомышленников.
«Гейминдустрия показывает потрясающие темпы роста во всем мире, и мы видим возможность для эффективной синергии между играми и кинотеатрами. Сегодняшнее предложение это первый шаг на пути создания нового крупного бизнес-направления в кино, которое будет поддержано ключевыми компаниями из геймотрасли», — отмечает Ольга Зинякова, президент сети кинотеатров «КАРО».
Геймеры смогут самостоятельно зарезервировать кинозалы в экспресс-формате по привлекательной цене всего в нескольких кликов, заполнив заявку. В заявке нужно будет указать дату, время, кинотеатр, зал – доступный для игр будет помечен специальным значком – и количество гостей, а с собой в кинотеатр захватить приставку и любимую игру. Уже на этапе формирования заявки гость получит предварительный расчет стоимости услуги. Цены фиксированы за два часа бронирования зала в зависимости от дня недели. Дополнительные услуги, в том числе, кинобара, оформления помещений, предоставления обслуживающего персонала, организации фуршетов и кофе-брейков и полного технического аудиовизуального сопровождения, при необходимости, будут рассчитаны менеджером в индивидуальном порядке.
Полный перечень залов и кинотеатров доступен на http://event.karofilm.ru/. Там же можно подать и заявку. Сервис доступен только физическим лицам в кинотеатрах «КАРО» Москвы и Санкт-Петербурга.Оригинал публикации находится на сайте сетевого СМИ artmoskovia.ru | Если вы читаете её в другом месте, не исключено, что её украли.