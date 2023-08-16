Картины Аркадия Пластова из собрания Государственной Третьяковской галереи впервые покажут Ульяновске

В год 130-летия со дня рождения народного художника СССР Аркадия Пластова в Ульяновске впервые будут экспонироваться картины художника из собрания Государственной Третьяковской галереи. В рамках проекта «Картины Аркадия Пластова из музеев России в Ульяновске» в музее А.А. Пластова 1 сентября начинает свою работу выставка «Аркадий Пластов. От этюда к картине»

Специально для этого выставочного проекта Третьяковская галерея предоставила два произведения живописца из своих фондов – «Ужин тракториста» (1961 г.) и «В деревне» («Кружка молока») (1961-1962 гг.). Экспозицию дополнят этюды к этим работам из собрания семьи художника.

«Ужин тракториста» из собрания ГТГ является авторским повторением одноименной картины созданной Аркадием Пластовым в 1951 году и находящейся в Иркутском областном художественном музее. В 1961 году А. Пластов создает данный вариант-повторение специально для Третьяковской галереи». Написанная в родной Прислонихе, картина пробуждает сокровенные чувства любви к Родине: воспетая мастером простая русская деревня вырастает до символа России, а его односельчане становятся олицетворением лучших черт русского народа.

В Прислонихе Пластов писал и многочисленные этюды для «Ужина трактористов». Основными моделями стали жители деревни: Николай Лобанов (режущий хлеб), Валентина Боблева (наливающая молоко), Виктор Земчихин (мальчик).

Как и «Ужин трактористов», его работа «В деревне» была написана в родных местах Пластова в Прислонихе. Оба полотна относятся к послевоенному творчеству мастера и входят в цикл так называемых «поэсий», картин «бессобытийного жанра», как их называла критика. Сюда же относятся «Родник» (1952), «Юность» (1953-1954), «Весна» (1954), «Летом» (1954), «Лето» (1959-1960) и другие. Выставка «Аркадий Пластов.

Выставка «От этюда к картине» иллюстрирует творческого метод мастера, который сам он определил так: «Непрестанное наблюдение, запись, накопление, тренируя наш глаз, ведут нас вернейшей тропой к постижению внутренней сущности и строя вещей, к умению найти в жизни самое главное, самое организованное, типичное и нужное, то зерно бытия, без которого нет настоящего искусства».

Выставка работает до 5 ноября 2024 года.

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