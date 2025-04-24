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Картины участниц проекта «СВОя СИЛА» выставят в Галерее А3 в Москве

editor
By editor
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В Галерее А3 объединения «Выставочные залы Москвы» открылась выставка «Мы вместе! Своя сила в искусстве». Свои работы на выставке представили участники федерального проекта «СВОя СИЛА» — участники СВО, а также матери, жёны и дети участников СВО, потерявшие своих близких.

В проекте они получают навыки социального консультирования в формате «равный равному» и обретают внутреннюю силу, чтобы продолжать жить и помогать другим людям, оказавшимся в подобной жизненной ситуации. Свои эмоции и чувства они положили на холст, когда осваивали терапевтические практики под руководством арт-терапевта Анны Рассказовой и психолога Ирины Табаковой.

— Для меня было большой ответственностью выступить в роли преподавателя курса «СВОя СИЛА», — отметила Анна Рассказова. – Задачей занятий была помощь участникам проекта в обретении внутренней силы, ресурса продолжать жить дальше после потери близких. Арт-терапевтический рисунок служит мостом между прошлым и будущим, позволяя его автору двигаться вперёд, опираясь на свои внутренние ресурсы. Искусство здесь выступает не только как способ самовыражения, но и как средство взаимопонимания, поддержки и единения. Я благодарна участникам проекта за то, что они искренне делились своими чувствами и глубокими переживаниями.

Выставка — о силе человеческого взаимодействия и готовности быть увиденными и услышанными. Несмотря на пережитые травмы и трудности, люди способны находить опору друг в друге, помогая и поддерживая окружающих.

— Мы видим, какая сила души движет кистью наших участников, — поделилась Алена Август, психолог, член исполнительного совета РАСО, соорганизатор проекта «СВОя СИЛА». – Картины на выставке наполнены этой силой, работы вобрали в себя переживания, страхи и надежды людей с очень сложными жизненными историями. Для многих картины во время обсуждения на занятий стали ответами на невысказанные вопросы о своей судьбе, жизни и тех шагах, что ждут впереди. Выставка дает возможность аудитории почувствовать глубину этих переживаний и лучше понять их внутренний мир.

Выставка «Мы вместе! Своя сила в искусстве» делает акцент на творчестве, которое помогает преодолеть испытания и обрести смысл жизни. Искусство становится способом осмысления личного опыта, который может быть и болезненным, и исцеляющим. Экспозиция создаёт пространство диалога о важности взаимоподдержки и силе искусства в преодолении жизненных трудностей.

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