Карты Таро и влияние на человека

Какое магическое воздействие оказывает Таро* на человека

Никакого. Но при помощи карт таролог диагностирует присутствие или отсутствие сверхъестественных сил. Существуют специальные расклады, которые позволяют «увидеть» источник магического воздействия, а также способы избавления от негатива.

Узнать, пытается ли кто-то вмешаться в вашу жизнь путем поломки энергополя, почему и зачем ему это, а также как избавиться от такого рода вторжения помогут эксперты lunaro.ru, сервиса видеоконсультаций с тарологами. Важно: здесь не проводят чисток и прочих ритуалов, но помогут определить источник проблемы и справиться с ней самостоятельно.

Какое Таро для диагностики взять

Диагностику магического влияния проводят на специализированных колодах: «Черном Гримуаре», «Некрономиконе», «Таро Теней» Скляровой. Некоторые тарологи способны обнаружить магию при помощи специальных раскладов на классической колоде Райдера Уэйта.

Как на Таро узнать магические воздействия

Несложный и быстрый расклад на наличие негатива — это расклад на 7 карт. Он определяет магические воздействия: порчу, сглаз, проклятие, сексуальные привязки, отвороты и энергетических вампиров.

Популярен чакровый расклад. Он не только указывает на наличие или отсутствие магии, но также определяет ее характер: негативный или позитивный. Чакровый расклад выявляет кармические причины проблем, родовых и приобретенных в течение жизни.

Похожий на чакровый тем, что тоже использует только Старшие Арканы, расклад на колоде Феликса Эльдемурова. Колода состоит из 3 одинаковых наборов Старших Арканов, но разного цвета, каждый сообщает о природе воздействия: бытовой, психологической или магической. Для колоды Эльдемурова разработаны расклады «Три беды», «Черный ворон», расклад на диагностику ауры, родового негатива.

Наконец, существуют расклады для работы с конкретными запросами. Например, «Жаба» выявит завистников, подскажет, как правильно поступить с недоброжелателями. У неудачливых в браке женщин популярен расклад «Венец безбрачия»: карты определят, есть ли магическое влияние на судьбу женщины, или причину нужно искать в чем-то в другом.

Какие карты указывают на магическое воздействие Таро

На негатив в определенных позициях указывают Старшие Арканы:

Луна — влияние на психику посредством сплетен, интриг;

Дьявол говорит о провокации, искушении, двойной игре и лицемерии;

Смерть — сильнейший посыл негатива в сторону человека;

Маг — целенаправленное и профессиональное воздействие;

Башня – негатив направлен в сторону здоровья, дел (работы или бизнеса), на подрыв устоев, почвы;

Император – затаенная злоба и зависть со стороны сильного противника. Негатив по части работы, финансов, возможно, нечестная конкуренция;

Отшельник — кто-то прикладывает усилия для того, чтобы оторвать человека от друзей, семьи, близких людей;

Страшный суд — причина неудач кроется в характере гадающего, есть незакрытые кармические долги.

Принято считать, что магическое воздействие однозначно есть, если рядом выпали Дьявол и Луна: в энергополе человека, помимо его воли, происходят глубокие сдвиги.

На негатив указывают и Младшие Арканы: карты масти Мечей, кроме шестерки и Королевы.

Важно различать неудачное стечение обстоятельств и необъяснимые и странные ощущения, повороты, казалось бы, просчитанных действий. В том и другом случае Таро станут мудрым советчиком и проводником.

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