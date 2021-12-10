Кассовые сборы российских кинотеатров составили 30,5 млрд рублей в 2021 году

За первые девять месяцев 2021 года кассовые сборы российских кинотеатров составили 30,5 млрд рублей. Об этом в интервью ТАСС рассказала эксперт в области кино, основатель и главный редактор журнала «КиноРепортер» Мария Лемешева.

– По итогам девяти месяцев 2021 года кассовые сборы достигли 30,5 млрд рублей. 2021 год может превзойти рекордный 2019 год только по количеству проданных в сентябре билетов — 11,8 млн. Это на 2,2% больше сентябрьского показателя двухлетней давности, что обеспечило прирост в денежном выражении на 16,1% — до 3,41 млрд рублей, — сказала эксперт.

По ее словам повторить успех 2019 года пока не удается: тогда общие сборы кинопроката России выросли до 55,5 млрд рублей, в то время как в 2020 году совокупные кассовые сборы составили лишь 22,8 млрд рублей.

С начала пандемии у Голливуда появился конкурент в виде китайской киноиндустрии. Кассовые сборы китайского кинопроката в 2021 году по состоянию на конец октября составили около $6,9 млрд, превзойдя более чем в два раза прошлогодний показатель. Сборы кинотеатров в США на октябрь 2021 года составили $2,8 млрд. Американский кинорынок только за 2020 год потерял 80% годовых доходов и пока не вернул утраченных позиций.

Самыми кассовыми картинами в мире стали китайские военная драма «Битва на озере Чанцзинь» ($899,2 млн) и комедия «Привет, мама!» ($822 млн).

Лидером проката в РФ стал боевик по комиксам Marvel «Веном 2», заработавший 2,3 млрд рублей. Он обошел вторую часть «Последнего богатыря» (2,1 млрд рублей). Третье место занял фантастический блокбастер Дени Вильнева «Дюна», который собрал в РФ 1,5 млрд рублей.

Фото — журнал «Кинорепортер»

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