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Домой366INFO.RUKastamonu подвела итоги участия в Московской неделе интерьера и дизайна 2025

Kastamonu подвела итоги участия в Московской неделе интерьера и дизайна 2025

editor
By editor
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kastamonu
Фото © пресс-служба

С 22 по 25 мая 2025 года компания Kastamonu выступила партнером Московской недели интерьера и дизайна — ключевой площадки для профессионального сообщества дизайнеров, архитекторов и специалистов рынка интерьерных материалов. В рамках Бизнес-гостиной прошла основная часть деловой программы выставки, благодаря чему состоялся открытый и оживленный диалог между посетителями мероприятий, ведущими отраслевыми экспертами, дизайнерами т представителями сообщества. Так, специалисты компании Kastamonu вместе с коллегами из компаний Шаттдекор и Интерпринт провели серию лекций и дискуссий, раскрывая ключевые тренды, технологии и бизнес-инструменты, влияющие на развитие индустрии..

В деловой программе выставки ключевое внимание было уделено четырем тематическим направлениям. Первый блок — «Формула дизайна» — раскрывал инструменты развития продаж и углубление профессиональных навыков, в том числе влияние современных технологий и искусственного интеллекта на оптимизацию работы с клиентом и процессы реализации интерьерных решений. Во втором блоке, «Природа современной жизни», обсуждались вызовы мегаполиса и роль новых материалов и технологий в повышении качества городской среды. Третий блок, «Атмосферные решения», был посвящён созданию комфортных, функциональных и стильных интерьеров с использованием декоративных панелей и ламината с натуральными фактурами. Завершал программу блок «Эко-эстетика», где шла речь о тенденциях применения природных мотивов, экологичных материалов и органических элементов в оформлении жилых и загородных пространств.

«Участие в Московской неделе интерьера и дизайна — это не только возможность продемонстрировать нашу продукцию, но и важная коммуникационная платформа для диалога с дизайнерами и архитекторами. Для нас крайне важно быть на одной волне с профессиональным сообществом, понимать потребности отрасли и вместе формировать будущее индустрии. Следовать миссии — привносить комфорт и уют в каждый дом — является для нас приоритетом», — подчеркнула Ольга Клюева, руководитель отдела маркетинга Kastamonu Россия.

Спикеры компании подробно осветили влияние современных трендов на выбор напольных покрытий и декоративных панелей, акцентируя внимание на высоком качестве продукции и гармоничном сочетании функциональности с эстетической выразительностью. Ламинат привлекает внимание дизайнеров своей широкой палитрой, позволяющей создавать яркие и персонализированные интерьеры. А премиальный бренд ламинированных напольных покрытий достоверно передает текстуры древесины дуба, ясеня и сосны, подходящие для любых жилых и коммерческих помещений. В то же время были отмечены и декоративные панели, которые, благодаря своему уникальному глянцевому и мягкому матовому покрытию соответственно, открывают дополнительные возможности для реализации самых смелых и инновационных дизайнерских решений.

Московская неделя интерьера и дизайна подтвердила устойчивый спрос профессионального сообщества на инновационные и экологичные материалы.

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