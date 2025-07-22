Каталог Иви пополнился вертикальными мини-драмами

Иви стал первым в России онлайн-кинотеатром, который внедрил в свое приложение большой раздел мини-драм — теперь в мобильной версии приложения доступен широкий каталог коротких зарубежных вертикальных сериалов, покоривших сердца миллионов поклонников по всей планете. Каждый обладатель смартфона сможет смотреть мировые вертикальные хиты прямо в мобильном приложении Иви — нажав кнопку «Мини-драмы» на нижней панели интерфейса. Для российского зрителя команда платформы эксклюзивно готовит профессиональный дубляж.

Каждая мини-драма поделена на 50+ серий по 60-180 секунд, а общая длительность сезона сравнима с полнометражным фильмом или мини-сериалом и составляет от 1,5 до 3 часов. Такие проекты отличаются цепляющими сценариями и неожиданными поворотами сюжета, поэтому оторваться от них бывает очень сложно. Однако смотреть их можно буквально в любой ситуации — в метро, за приготовлением ужина, в ожидании ребенка из школы, в очереди на кассу и так далее — понадобится лишь смартфон.

Жанровое разнообразие мини-драм настолько велико, что каждый зритель точно найдет что-то по душе. В основу коротких вертикальных сериалов ложатся цепляющие истории о:

сложных любовных отношениях богачей и бедняков,

предательствах в бизнесе,

судьбоносных встречах двух противоположностей,

связях с оборотнями, вампирами и другими мифическими существами,

неожиданном возвращении потерянных или украденных детей,

запретных отношениях боссов и подчиненных,

а также множество других интригующих и неожиданных сюжетов. Среди вертикальных сериалов, уже вышедших на Иви, популярные в мире хиты:

«​​Двойная жизнь моего мужа-миллиардера»,

«Срочная помолвка с боссом»,

«Возвращение потерянной наследницы»,

«Пробивая лед»,

«Связана с запретным Альфой»

и многие другие. Сегодня в онлайн-кинотеатре уже доступны 58 мини-драм. Со временем каталог будет пополняться новыми проектами — подписчики Иви получат возможность смотреть свежие вертикальные сериалы вместе со всем миром.