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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

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Домой366INFO.RUКаталог Иви пополнился вертикальными мини-драмами

Каталог Иви пополнился вертикальными мини-драмами

editor
By editor
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мини-драмы
Изображение: пресс-служба ИВИ

Иви стал первым в России онлайн-кинотеатром, который внедрил в свое приложение большой раздел мини-драм — теперь в мобильной версии приложения доступен широкий каталог коротких зарубежных вертикальных сериалов, покоривших сердца миллионов поклонников по всей планете. Каждый обладатель смартфона сможет смотреть мировые вертикальные хиты прямо в мобильном приложении Иви — нажав кнопку «Мини-драмы» на нижней панели интерфейса. Для российского зрителя команда платформы эксклюзивно готовит профессиональный дубляж.

Каждая мини-драма поделена на 50+ серий по 60-180 секунд, а общая длительность сезона сравнима с полнометражным фильмом или мини-сериалом и составляет от 1,5 до 3 часов. Такие проекты отличаются цепляющими сценариями и неожиданными поворотами сюжета, поэтому оторваться от них бывает очень сложно. Однако смотреть их можно буквально в любой ситуации — в метро, за приготовлением ужина, в ожидании ребенка из школы, в очереди на кассу и так далее — понадобится лишь смартфон.

Жанровое разнообразие мини-драм настолько велико, что каждый зритель точно найдет что-то по душе. В основу коротких вертикальных сериалов ложатся цепляющие истории о:

  • сложных любовных отношениях богачей и бедняков,
  • предательствах в бизнесе,
  • судьбоносных встречах двух противоположностей,
  • связях с оборотнями, вампирами и другими мифическими существами,
  • неожиданном возвращении потерянных или украденных детей,
  • запретных отношениях боссов и подчиненных,

а также множество других интригующих и неожиданных сюжетов. Среди вертикальных сериалов, уже вышедших на Иви, популярные в мире хиты:

  • «​​Двойная жизнь моего мужа-миллиардера»,
  • «Срочная помолвка с боссом»,
  • «Возвращение потерянной наследницы»,
  • «Пробивая лед»,
  • «Связана с запретным Альфой»

и многие другие. Сегодня в онлайн-кинотеатре уже доступны 58 мини-драм. Со временем каталог будет пополняться новыми проектами — подписчики Иви получат возможность смотреть свежие вертикальные сериалы вместе со всем миром.

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