Каталог Иви пополнился вертикальными мини-драмами

Иви стал первым в России онлайн-кинотеатром, который внедрил в свое приложение большой раздел мини-драм — теперь в мобильной версии приложения доступен широкий каталог коротких зарубежных вертикальных сериалов, покоривших сердца миллионов поклонников по всей планете. Каждый обладатель смартфона сможет смотреть мировые вертикальные хиты прямо в мобильном приложении Иви — нажав кнопку «Мини-драмы» на нижней панели интерфейса. Для российского зрителя команда платформы эксклюзивно готовит профессиональный дубляж.
Каждая мини-драма поделена на 50+ серий по 60-180 секунд, а общая длительность сезона сравнима с полнометражным фильмом или мини-сериалом и составляет от 1,5 до 3 часов. Такие проекты отличаются цепляющими сценариями и неожиданными поворотами сюжета, поэтому оторваться от них бывает очень сложно. Однако смотреть их можно буквально в любой ситуации — в метро, за приготовлением ужина, в ожидании ребенка из школы, в очереди на кассу и так далее — понадобится лишь смартфон.
Жанровое разнообразие мини-драм настолько велико, что каждый зритель точно найдет что-то по душе. В основу коротких вертикальных сериалов ложатся цепляющие истории о:
- сложных любовных отношениях богачей и бедняков,
- предательствах в бизнесе,
- судьбоносных встречах двух противоположностей,
- связях с оборотнями, вампирами и другими мифическими существами,
- неожиданном возвращении потерянных или украденных детей,
- запретных отношениях боссов и подчиненных,
а также множество других интригующих и неожиданных сюжетов. Среди вертикальных сериалов, уже вышедших на Иви, популярные в мире хиты:
- «Двойная жизнь моего мужа-миллиардера»,
- «Срочная помолвка с боссом»,
- «Возвращение потерянной наследницы»,
- «Пробивая лед»,
- «Связана с запретным Альфой»
и многие другие. Сегодня в онлайн-кинотеатре уже доступны 58 мини-драм. Со временем каталог будет пополняться новыми проектами — подписчики Иви получат возможность смотреть свежие вертикальные сериалы вместе со всем миром.