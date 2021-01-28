Катарский центр арабского языка откроется в Москве

8 февраля 2020 года Катарский центр арабского языка в Москве откроет двери для своих первых учеников. Новая лингвистическая школа приглашает всех желающих начать изучать арабский язык или углубить свои знания, погрузиться в атмосферу арабского мира и познакомиться с богатой культурой и историей Катара.

Стартовый набор в группы начальной подготовки продлится до 1 февраля. В ближайшее время также откроется запись на курсы продолжающего (B1-B2) и продвинутого (C1) уровней обучения.

Катарский центр арабского языка в Москве входит в структуру Катарско-российского центра сотрудничества (Qatari-Russian Center for Cooperation — QRCC). Школа предлагает групповые, индивидуальные, а также парные занятия по современному арабскому языку Modern Standard Arabic. Все программы разработаны совместно с ведущими экспертами крупнейших образовательных и научных центров арабского мира — Катарского университета и университета Хамада Бен Халифа.

Преподаватели школы — профессиональные педагоги, носители языка. Они владеют лучшими методиками обучения арабскому языку и глубокими знаниями в области истории и культуры стран Востока. Студенты центра смогут научиться читать классические и современные тексты, понимать разговорную речь, свободно говорить и писать на арабском языке, а также освоить техники двустороннего перевода.

«Катарский центр арабского языка в Москве призван стать точкой притяжения для всех тех, кто интересуется культурой, традициями и современными процессами в арабском регионе. Помимо основных языковых занятий, в центре будут организованы различные дискуссионные клубы, лекции, встречи с экспертами и другие мероприятия. Цель новой школы — открыть для обучающихся уникальный доступ ко всему богатству и разнообразию арабского мира», — отметил директор Офиса знаний и инноваций Катарско-российского центра сотрудничества Андрей Егоров.

За дополнительной информацией о Центре и условиях обучения просьба обращаться: studyarabic@qatarrussia.ru

Катарско-российский центр сотрудничества (QRCC) — автономная некоммерческая организация, созданная с целью развития двусторонних отношений между Катаром и Россией в сфере торговли, инвестиций, науки, культуры, образования, туризма, спорта и медиа. Офис знаний и инноваций QRCC (Office of Knowledge and Innovation) реализует технологические, образовательные и научные партнерства и проекты.

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