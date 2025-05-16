kate & katrina выпустила летнюю песню «Margarita»

В душе у kate & katrina уже наступило лето! Она представила летний танцевальный трек «Margarita», в котором любовь сравнивается с коктейлем. Когда сильно влюблен, так и хочется раствориться в этих сшибающих с ног эмоциях, как в красивейших закатах и рассветах. Под этот зажигательный трек хочется танцевать, веселиться и забывать обо всех проблемах.

Важно отметить, что этот трек – не совместная работа двух Екатерин. Это совместное творчество двух альтер-эго одной артистки, которая умеет безудержно веселиться и открываться людям, но в то же время сталкивается с депрессивным настроением и не стесняется показать свой характер. Кажется, в этом релизе своим настроением поделилась легкая и открытая kate.