Катя Чистова откроет сезон концертом авторской музыки в Звук Studio

15 сентября на одной из лучших музыкальных площадок столицы Звук Studio состоится долгожданный концерт автора-исполнителя Кати Чистовой.

Обладательница поистине волшебного голоса в сопровождении известных музыкантов — Денис Распрудин (гитара), Александр Бруни (флейта), Лана Шеманкова (клавиши, аккордеон), Антон Королев (ударные), Николай Акулин (бас-гитара), Максим Костра и Катя Надареишвили (бэк-вокал) — исполнит не только полюбившиеся поклонникам проникновенные авторские песни, но и несколько укулеле-каверов на известные композиции в авторском прочтении.

Вечер обещает быть незабываемым. Катя Чистова, мастерски владеющая укулеле, впервые сыграет на гитаре и представит премьеру новых авторских композиций, а премиальная по оснащению площадка Звук Studio обеспечит съемку происходящего для релиза концертного видео, так, что каждый гость станет частью музыкальной истории артистки и этого особенного события.

Катя Чистова — певица, сонграйтер, композитор, автор мюзикла “Мне нужна любовь”, участник фестивалей “Усадьба джаз-2018” и “Красная площадь”, телепроекта “Голос-4” (команда Полины Гагариной).

Катя известна благотворительными проектами: «Мы меняем Мир» (2016), «Тихие концерты» для детей с аутизмом (2017), музыкальный спектакль на льду «Надо верить в чудеса» (2018).

Начало в 20:00, сбор гостей 19:00.

Где? Москва, Поклонная улица, д. 3, корпус 1, Звук Studio.

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