Катя Лель покорила слушателей абсолютно новым звучанием в своем новом треке «Лючия»

Певица Катя Лель продолжает экспериментировать с этническим звучанием и мантрами, представляя свой новый трек «Лючия» — светлую и легкую музыкальную историю о всеобъемлющей вселенской любви, которая пронизывает мироздание и не знает границ.

Нежная и успокаивающая мелодия «Лючии» исцеляет и проникает в самые глубины души, наполняя ее гармонией и умиротворением. А благодаря идеальному балансу этнического звучания и вокала, а также искренним строкам, идущим от сердца, эта композиция станет лучшим выбором как для медитации, так и для приятных минут наедине с собой и своими мыслями.

Стоит сказать, что «Лючия» — не первая мантра Кати Лель. Ранее певица выпустила альбом «Вибрации Любви» совместно с духовным учителем Джозефом Майклом Леври: музыкальный сборник также был тепло встречен публикой.