РАСПРОДАЖА

Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

Новое на сайте

ДомойМир музыкиКатя Лель покорила слушателей абсолютно новым звучанием в своем новом треке «Лючия»

Катя Лель покорила слушателей абсолютно новым звучанием в своем новом треке «Лючия»

editor
By editor
19
катя лель

Певица Катя Лель продолжает экспериментировать с этническим звучанием и мантрами, представляя свой новый трек «Лючия» — светлую и легкую музыкальную историю о всеобъемлющей вселенской любви, которая пронизывает мироздание и не знает границ.

Нежная и успокаивающая мелодия «Лючии» исцеляет и проникает в самые глубины души, наполняя ее гармонией и умиротворением. А благодаря идеальному балансу этнического звучания и вокала, а также искренним строкам, идущим от сердца, эта композиция станет лучшим выбором как для медитации, так и для приятных минут наедине с собой и своими мыслями.

Стоит сказать, что «Лючия» — не первая мантра Кати Лель. Ранее певица выпустила альбом «Вибрации Любви» совместно с духовным учителем Джозефом Майклом Леври: музыкальный сборник также был тепло встречен публикой.

Предыдущая статья
«Они потрясли мир. Деми Мур. В паутине страха»: эксклюзивный репортаж из Лос-Анджелеса!

Новое в рубрике

В 2024-м году АртМосковия изменила свою политику. АртМосковия – не только СМИ, но и площадка для реализации товаров и услуг. Редакция приглашает к сотрудничеству представителей творческих профессий и оказывает содействие по реализации их твореческих произведений. Мы ведем работу и в этом направлении.

Информационные материалы: релизы, статьи, обзоры, репортажи, аналитика, интервью, комментарии, мнение и т.д. по тематике культура и искусство, публикуются бесплатно. Анонсы, афиша, материалы рекламного характера – НЕ ПУБЛИКУЮТСЯ!

Все обращения в редакцию происходят в письменном виде на e-mail: info@artmoskovia.com или WhatsApp, Telegram +79251310870. На телефонные звонки, редакция не отвечает. (Благодарим за это телефонных спамеров.)

© 2015–2024. Сетевое СМИ «АртМосковия», сайт artmoskovia.ru (Входит в состав Издательского проекта СМИ «АртМосковия»). Регистрирующий орган — Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 62117 от 19.06.2015. Учредитель – О.П. Неснова. Главный редактор – О.П. Неснова. Редакция не является юридическим лицом.

16+

Рейтинг@Mail.ru