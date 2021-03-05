Катя Мартынова. «Исповедь узницы подземелья»

30 сентября 2000 года 14-летняя жительница Рязани Катя Мартынова вместе со своей подругой отправилась на торжество по случаю праздника «Вера, Надежда, Любовь». Они вернулись домой спустя долгих три с половиной года. 1312 дней девушки провели в мрачном подвале «скопинского» маньяка.
Виктор Мохов был приговорен Скопинским городским судом к 17 годам лишения свободы в колонии строгого режима. В мае 2021 года осужденный выходит на свободу.
«Исповедь узницы подземелья» — автобиографическая повесть Кати, в которой запечатлены события и детали 3 лет, 7 месяцев, 4 суток и 15 часов заточения в подземном бункере преступника. Откровенные воспоминания о боли, страхе, беспомощности и тоске — эмоциях, способных полностью разрушить жизнь человека, тем более хрупкий и чистый подростковый мир.
На страницах своей книги Катя воссоздает шокирующую картину происходящего и рассказывает о том, как ей удалось справиться со своей болью и начать новую жизнь после возвращения из сырого, темного подвала.
Сегодня Катя — любимая и любящая жена, счастливая мама двоих детей. Путь к долгожданному счастью дался ей нелегко. Но страх пережитого отнюдь не помешал верить в достойных и светлых людей:
«День Веры, Надежды и Любви стал черным днем моей жизни. Но именно Вера, Надежда и Любовь помогли мне выжить и выйти из тяжелейших испытаний — Человеком».
Эта история о невероятной силе духа, несгибаемой воле и абсолютном торжестве человечности над жестокостью.
«Я написала эту книгу, наверное, в том числе и для всех женщин, которым пришлось в своей жизни испытать насилие. Неважно, какое — семейное ли, сексуальное ли... Я вышла из этих испытаний с главным уроком — никогда не мириться с обстоятельствами. Не позволять своему разуму умирать. Только активный мозг может в череде даже самых незначительных событий найти то, что откроет двери темницы».
Книга впервые выходит в свет в бумаге и в новом — дополненном, издании. Сопровождается предисловием и заключением, а также личными стихотворениями автора.Оригинал публикации находится на сайте сетевого СМИ artmoskovia.ru | Если вы читаете её в другом месте, не исключено, что её украли.