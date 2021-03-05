Катя Мартынова. «Исповедь узницы подземелья»

30 сен­тяб­ря 2000 года 14-лет­няя житель­ни­ца Ряза­ни Катя Мар­ты­но­ва вме­сте со сво­ей подру­гой отпра­ви­лась на тор­же­ство по слу­чаю празд­ни­ка «Вера, Надеж­да, Любовь». Они вер­ну­лись домой спу­стя дол­гих три с поло­ви­ной года. 1312 дней девуш­ки про­ве­ли в мрач­ном под­ва­ле «ско­пин­ско­го» маньяка.

Вик­тор Мохов был при­го­во­рен Ско­пин­ским город­ским судом к 17 годам лише­ния сво­бо­ды в коло­нии стро­го­го режи­ма. В мае 2021 года осуж­ден­ный выхо­дит на свободу.

«Испо­ведь узни­цы под­зе­ме­лья» — авто­био­гра­фи­че­ская повесть Кати, в кото­рой запе­чат­ле­ны собы­тия и дета­ли 3 лет, 7 меся­цев, 4 суток и 15 часов зато­че­ния в под­зем­ном бун­ке­ре пре­ступ­ни­ка. Откро­вен­ные вос­по­ми­на­ния о боли, стра­хе, бес­по­мощ­но­сти и тос­ке — эмо­ци­ях, спо­соб­ных пол­но­стью раз­ру­шить жизнь чело­ве­ка, тем более хруп­кий и чистый под­рост­ко­вый мир.

На стра­ни­цах сво­ей кни­ги Катя вос­со­зда­ет шоки­ру­ю­щую кар­ти­ну про­ис­хо­дя­ще­го и рас­ска­зы­ва­ет о том, как ей уда­лось спра­вить­ся со сво­ей болью и начать новую жизнь после воз­вра­ще­ния из сыро­го, тем­но­го подвала.

Сего­дня Катя — люби­мая и любя­щая жена, счаст­ли­вая мама дво­их детей. Путь к дол­го­ждан­но­му сча­стью дал­ся ей нелег­ко. Но страх пере­жи­то­го отнюдь не поме­шал верить в достой­ных и свет­лых людей:

«День Веры, Надеж­ды и Люб­ви стал чер­ным днем моей жиз­ни. Но имен­но Вера, Надеж­да и Любовь помог­ли мне выжить и вый­ти из тяже­лей­ших испы­та­ний — Человеком».

Эта исто­рия о неве­ро­ят­ной силе духа, несги­ба­е­мой воле и абсо­лют­ном тор­же­стве чело­веч­но­сти над жестокостью.

«Я напи­са­ла эту кни­гу, навер­ное, в том чис­ле и для всех жен­щин, кото­рым при­шлось в сво­ей жиз­ни испы­тать наси­лие. Неваж­но, какое — семей­ное ли, сек­су­аль­ное ли... Я вышла из этих испы­та­ний с глав­ным уро­ком — нико­гда не мирить­ся с обсто­я­тель­ства­ми. Не поз­во­лять сво­е­му разу­му уми­рать. Толь­ко актив­ный мозг может в чере­де даже самых незна­чи­тель­ных собы­тий най­ти то, что откро­ет две­ри темницы».

Кни­га впер­вые выхо­дит в свет в бума­ге и в новом — допол­нен­ном, изда­нии. Сопро­вож­да­ет­ся пре­ди­сло­ви­ем и заклю­че­ни­ем, а так­же лич­ны­ми сти­хо­тво­ре­ни­я­ми автора.

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