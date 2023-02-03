КАЗАНЬ: Легендарная Dota 2 вошла в программу Фиджитал Игр!

В программе Фиджитал Игр 3, которые в этот раз пройдут по киберспортивным дисциплинам — долгожданная новинка. 6-7 февраля в Казань Экспо пройдут международные соревнования по Dota 2, где участники сначала покажут свое мастерство в диджитале, а затем встретятся на реальной арене лазертага, проверяя физическую сноровку.

В турнире примут участие 4 киберспортивные команды: One Move и Matreshka, в состав которых входят спортсмены из России, Беларуси и Казахстана; Keyd Stars из Бразилии и Alpha из США, тренером которой является многократный чемпион Аргентины по Dota 2 Максимиллиано Мартинес. Соревнования будут транслироваться на каналах проекта «Игры Будущего», а также на площадках VK — VK Play и VK. Подключиться можно по ссылке .

Dota 2 — это не просто многопользовательская компьютерная игра, а целая вселенная, которая объединила поклонников жанра MOBA всех возрастов и со всего мира, и активно развивается уже более 10 лет. По сложности ее сравнивают с шахматами, но в Dota 2 ты зависишь не только от себя, но и от слаженной работы всей команды. Задача игры — уничтожить трон соперников, для этого участникам необходимо проявить свои тактические навыки и умение быстро принимать решения.

Киберспортивные турниры по Dota 2 давно стали популярными, но в Казани участники смогут показать не только свои цифровые, но и физические навыки в лазертаг. Что же касается турнира «Игры Будущего», то здесь мы оставляем интригу — как именно будет выглядеть физический аналог этой дисциплины.

Правила соревнований доступны по ссылке.

Третьи Фиджитал Игры по киберспортивным дисциплинам в Казани, проходят перед событием мирового масштаба Играми Будущего 2024 года.

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