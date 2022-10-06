КАЗАНЬ: Открыт прием заявок для участия в открытом Всероссийском конкурсе проектов паблик-арт объекта

До 5 декабря 2022 года идет прием заявок для участия в открытом Всероссийском конкурсе проектов паблик-арт объекта на территории многофункционального жилого комплекса UNO по ул. Сибгата Хакима в г. Казани.

По результатам конкурса будет реализован проект одного из призеров. Автор проекта, выбранного для реализации, примет участие в подготовке проектной документации и будет осуществлять авторский надзор за подготовкой рабочей документации и реализацией арт-объекта, запланированной на 4-й квартал 2023 г.

Общий размер призового фонда конкурса составляет 1 000 000 (Один миллион) ₽. По итогам конкурса по решению жюри будут награждены 6 участников: одна премия будет присуждена за 1-е место, две премии — за 2-е место, три премии — за 3-е место. Еще один участник конкурса будет награжден по решению общественности, через голосование в соцмедиа, он получит приз зрительских симпатий.

В состав жюри и экспертной рабочей группы конкурса входят эксперты в области монументального искусства, архитектуры, дизайна, современного искусства, паблик-арта и др., представители инициатора и организатора конкурса. Актуальный состав жюри и экспертной рабочей группы опубликован на официальной странице конкурса.

Конкурс пройдёт в один этап и завершится 23 декабря 2022 года. Заявки на участие в конкурсе будут приниматься до 5 декабря, проекты — до 9 декабря. Принять участие смогут архитекторы, художники, скульпторы, дизайнеры, студенты профильных специальностей из России и стран СНГ.

К созданию конкурсного проекта могут привлекаться нейросети, при этом участие нейросети должно быть указано в составе авторского коллектива. Проекты, созданные с привлечением искусственного интеллекта, участвуют в конкурсе на общих основаниях, могут занять призовое место и быть реализованы.

Ключевые ценности оценки:

Инновации — оригинальность предложенной формы и технологических решений.

Коммуникация — прозрачность, привлекательность и оригинальность сообщения, отправляемого арт-объектом зрителю.

Релевантность — степень уместности и сомасштабности месту и контексту.

Конкурс инициирован компанией UD Group, ведущим девелопером на рынке коммерческой недвижимости Республики Татарстан, одновременно осуществляющим строительство и управление объектами разного профиля — от street-retail и коворкингов до торговых и деловых пространств. Оператор конкурса — КБ TEHNE.

Конкурсная документация размещена на официальной странице конкурса.

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