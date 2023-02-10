КАЗАНЬ: Rose Noire, Cheaters и One Move – чемпионы третьих Фиджитал Игр

На Фиджитал Играх 3 в Казани прошли финалы по трем дисциплинам: прохождение игр на скорость, Mobile Legends: Bang Bang и Dota 2.

В турнире по MLBB лучшей стала российская команда Rose Noire, которая в финале со счетом 2:0 обыграла соотечественников из Freak Five. В игре за третье место спортсмены из камбоджийской Team Max оказалась сильнее Genius Esports, Вьетнам.

«Изначально мы были фаворитами, и рады, что все получилось. Мы победили свой страх сцены, и все стало получаться. По организации в Казани — 10 из 10. Хотел бы сказать большое спасибо команде Freak Five за финал. У них все впереди. Это очень дружная команда, даже слишком дружная. Я когда увидел, что они вместе хотят завтракать, то это смутило немного. У нас-то не так было! Я ночь не спал, думал, как не хотел проигрывать здесь. Понимаю, что у соперника сейчас неприятные эмоции, но желаю им только хорошего», — сказал капитан Rose Noire Ихраз kupie Нухдуев.

В финале турнира по Dota 2 российская команда One Move победила бразильских спортсменов из Keyd Stars (2:0). Матч за третье место завершился с таким же счетом в пользу Matreshka (Россия), которая обыграла спортсменов из Перу и Аргентины, играющих в составе Alpha.

«Если говорить об организации, то было ощущение, что мы на крупном турнире по Dota 2 уровня мажора. Хотелось бы побольше сопротивления в финале. Все-таки не каждый день удается поиграть с командами из другого региона, которые иначе смотрят на игру. Хотелось бы извлечь больше из таких встреч», — отметил тренер чемпионов Сергей «G» Брагин.

Самыми непредсказуемыми получились решающие игры в турнире по Speedrun’у. В финале Cheaters, уступая после первого раунда, все же выиграли у Kings of Milfs (2:1) и стали чемпионами. Tesla Squad вырвала третье место у speedХАТА, победив со счетом 2:1.

«Это невероятное мероприятие. Это огромный скачок для развития Speedrun’а в России, и я очень рад в этом участвовать. Хочу ли я выступить на «Играх будущего» 2024? Абсолютно да!» — сказал Алексей DogMeats Шабалин из команды Cheaters.

8 февраля в «Казань Экспо» проходят шоу матчи по лазертагу с участием победителей турниров по Dota 2, MLBB и Speedrun.

9-10 февраля фиджитал-спортсмены покажут свое мастерство во всемирно-известных играх CS:GO и Warface, после чего сразятся в лазертаге.

Фиджитал Игры будут транслироваться на каналах проекта «Игры Будущего», а также на площадках VK — VK Play и VK. За матчами можно будет следить по ссылке https://gof.vkplay.ru/.

11 февраля Фиджитал Игры завершатся шоу-матчем по лазертагу между участниками соревнований по CS:GO и Warface. Формат лазертаг-поединка будет максимально приближен к правилам компьютерных игр в формате королевской битвы с сужающимися зонами действия и сбором предметов.

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