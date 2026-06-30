«Каждая песня – это маленький спектакль»: Алла Рид о своем новом клипе и юбилейном шоу

Ее называют официальным женским голосом Владимира Высоцкого и это не просто красивый титул. За этим стоит альбом «Мой Высоцкий», выпущенный при личной поддержке Никиты Высоцкого и совместный гастрольный тур, прошедший по всей России с неизменными аншлагами. Алла Рид – лауреат премии «Шансон года», солистка «Градского холла», финалист «Голоса» и «Трех аккордов» на Первом канале – давно вышла за рамки любого жанрового определения.

То, что она делает на сцене, она сама называет Театром песни: джазовые стандарты, русский романс, французский шансон, рок-н-ролл, еврейская музыка – все это не эклектика ради эклектики, а осознанный художественный мир, где каждая песня проживается как отдельная роль. Ее «Школьный роман» Александра Новикова и «На перекрестке между строк» на стихи Михаила Гуцериева сегодня звучат в ротации «Шансона» и «Дачи» и держатся в топах хит-парадов.

Мы поговорили с Аллой о новом клипе на песню «Тату на сердце», о том, каково петь дуэтом с легендами жанра, о творческих мечтах и о юбилейном шоу, которое она уже начала придумывать.

– Алла, не так давно вы сняли клип. Расскажите о задумке, процессе съемки и о самой песне.

– «Тату на сердце» – песня особенная. Ее написал замечательный поэт Михаил Гуцириев на музыку Анатолия Зубкова, и с момента выхода она не отпускает слушателей – держится в топе моих прослушиваний на Яндекс.Музыке, и я понимаю, почему: она драматичная, тонкая, философская. Такая, знаете, не отпускает.

С клипом я долго не торопилась. Мне хотелось, чтобы визуальный ряд был достоин самой песни – виделись какие-то образы, природа, что-то невероятное по масштабу. И вот совсем недавно режиссер Сергей Грей предложил идею, от которой я сразу почувствовала: это оно. Он предложил снять меня в образах четырех стихий – воды, земли, огня и воздуха. Премьера совсем скоро, и я уверена: этот клип найдет отклик.

– Каково это – получить премию «Шансон года» за песню, которая потом дала имя целому концерту?

– Это из тех историй, которые не придумаешь специально. Знакомишься с поэтом, он слышит тебя – по-настоящему слышит и дарит песню. Песня находит своих слушателей, приходит премия, а потом оказывается, что именно она становится названием всего концерта. Я в такие моменты думаю: ты ничего особенного не выбирал, не планировал, а оно само тебя находит. Наверное, это и есть судьба.

– Вы легко меняете жанры. В чем секрет?

– Я бы сказала, что никаких жанров для меня на самом деле нет, есть жизнь. То, в чем я работаю, я называю «Театром песни»: каждая вещь – это маленький спектакль, три минуты прожитой истории. А жизнь ведь очень полярна: в ней есть и трагедия, и легкость, и страсть, и нежность. Вот эту полярность я и переношу в песни. Многожанровость для меня так же естественна, как сама жизнь – она просто разная и это прекрасно.

– Есть ли жанр, которым вы еще не овладели, но очень хотите?

– Мне безумно хочется записать что-нибудь с крутым рэпером. Мне кажется, это может быть невероятный контраст: рэп и мощная вокальная подача – два таких разных мира, которые при встрече дают что-то совершенно новое. Жду подходящего момента и подходящего человека.

– В 2027 году у вас юбилей. Готовите что-то особенное для поклонников?

– Да, юбилейный год уже не за горами, и я хочу встретить его новым шоу. Очень личным, очень женским – шоу откровений, как я его про себя называю. Сейчас как раз начинаю над ним работать, и если все сложится так, как задумано, осенью двадцать седьмого мои поклонники увидят что-то по-настоящему грандиозное.

– С кем из звездных дуэтов на концерте было самое неожиданное или волнительное выступление?

– Совсем недавно на моем сольном концерте мы впервые представили новую песню вместе с Евгением Ивановичем Кемеровским. Для меня это было по-настоящему волнительно – он легендарный человек, оставивший огромный след в жанре шансон, настоящий мэтр. Когда стоишь рядом с таким артистом на сцене, чувствуешь особую энергетику – это невозможно объяснить словами, это нужно пережить. И зал, мне кажется, это тоже почувствовал: нас приняли с каким-то особенным теплом.

– Помните самый комичный или, напротив, самый неприятный момент во время выступления?

– О, такое не забывается! Однажды на конкурсе (живой звук, живой оркестр) я разошлась с музыкантами и пришлось начинать песню заново. Прямо на сцене, перед залом. Это один из тех моментов, когда секунда кажется вечностью. Слова могут вылететь из головы, можно не вступить в нужную долю – всякое случается. Но я убеждена: настоящий артист должен быть готов к любым приключениям на сцене. Это часть профессии, и, если честно, часть ее магии.

– Есть ли у вас еще неосуществленные творческие мечты?

– Есть и я уже говорила об этом – мое новое шоу. Но хочу уточнить: я мечтаю именно об авторском вечере, где не будет никаких перепевок и переосмыслений чужого материала. Только новые песни, только мое – вечер обо мне и про меня. Такой очень личный, честный разговор со зрителем через собственную музыку.

– Что происходит в вашем творчестве прямо сейчас и какие планы?

– Жизнь сейчас очень насыщенная! Мы заканчиваем работу над клипом на «Тату на сердце», пишем новые песни, готовим новые видео. И параллельно уже начинаем думать о юбилейном годе. Так что скучать не приходится, и это, честно говоря, лучшее, что может быть.