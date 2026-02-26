Оплата публикаций

Каждый пятый россиянин мечтает посетить локации из кино и сериалов

Для многих фильмы и сериалы становятся источником вдохновения при выборе направлений новых туристических поездок. В ходе опроса сервис Авито Путешествия и онлайн-кинотеатр «КИОН» выяснили, что для каждого пятого россиянина именно созданная в картине атмосфера места — главный повод, чтобы лично посетить локацию. Это второй по значимости мотиватор после желания увидеть уникальные природные явления, такие как северное сияние, белые ночи или гейзеры и вулканы.
 
«Атмосфера места, созданная в фильмах и сериалах, по популярности значительно опережает такие факторы, как гастрономия, исторические корни или возможность увидеть редких животных. Это означает, что экранный образ территории формирует устойчивое эмоциональное желание поехать — зрителю важно не просто увидеть локацию, а прочувствовать её характер, ритм и настроение. И именно кино помогает этому образу закрепиться и превратиться в реальный маршрут», — комментирует Владислава Сакина, коммерческий директор Авито Путешествий.

Наибольшее впечатление по кино и сериалам на опрошенных россиян произвели Сибирь (37%), Северный Кавказ и Юг России (по 30%), Северо-Запад (27%) и Дальний Восток (24%). При этом предпочтения поколений сильно различаются: молодежи нравятся антураж Центральной России и Кавказа, опрошенным 45–54 лет — атмосфера и виды Алтая, Поволжья и Крыма, людей 55–64 лет привлекают Карелия, Ленинградская и Мурманская области, Санкт-Петербург. 

Говоря о месте действия в кино или сериале, большая часть опрошенных хотели бы увидеть локальные пейзажи (38%), местные традиции и праздники, панорамы городов и деревень (по 17%), быт жителей (11%). Местная флора и фауна не столь интереса зрителям — за неё проголосовали 9% опрошенных. Главную мужскую роль в такой картине с локальным антуражем россияне бы отдали Сергею Безрукову или Константину Хабенскому, женскую — Екатерине Климовой, Елизавете Боярской или Светлане Ходченковой.

Познакомившись с событиями на экране, многие россияне хотели бы отправиться в это же место в реальности. 40% сделали бы это со второй половинкой, по 16% — с детьми или друзьями, 12% — с родителями или другими родственниками, 9% — в одиночку. Треть хотела бы остановиться в отеле, каждый пятый — в посуточной квартире, чуть меньше (18%) — в гостевом доме. Прочие варианты менее популярны, но тоже имеют своих клиентов. Например, опрошенные в возрасте до 34 лет чаще других отмечали хостелы и глэмпинги, а люди старше 55 лет — турбазы. 

