Каждый второй россиянин готов к отношениям с фанатом аниме и манги

Дейтинг-сервис VK Знакомства совместно с книжным сервисом Строки изучил, как россияне относятся к азиатской культуре и как интерес к ней влияет на романтические отношения. Три четверти опрошенных наделяют поклонников азиатской культуры положительными качествами.

В России стремительно растёт интерес к азиатской культуре: 88% опрошенных отмечают, что встречали людей, увлечённых ею. Половина респондентов (51%) признаются, что сами интересуются культурой Азии — от литературы и музыки до видеоигр и кино. Ещё 40% не считают себя поклонниками, но уважают такой интерес, лишь 9% выразили негативное отношение.

Чаще всего россияне выбирают для знакомства с азиатской культурой аниме и дорамы — их смотрели 26% респондентов. На втором месте — азиатская кухня: китайские, японские и корейские блюда пробовали 22% опрошенных. Замыкает тройку азиатская литература — ей интересуются 21% россиян. Самым популярным видом литературы оказалась манга, её читал каждый третий (31%). За ней следуют манхвы (15%) и новеллы (14%).

Каждый второй россиянин (51%) положительно относится к идее отношений с человеком, увлечённым азиатской культурой, — например, фанатом аниме или манги. Более того, 54% респондентов готовы проявить инициативу и глубже познакомиться с культурой ради любимого человека. Мужчины настроены более позитивно: 60% заявили, что будут рады, если интерес партнёрши к азиатской культуре станет их общим увлечением. Почти половина женщин (48%) воспринимают увлечение партнёра азиатской культурой сдержанно, не придавая ему особого значения.

Образ поклонника азиатской культуры у большинства россиян сформировался скорее позитивный: четверть опрошенных считают, что они обладают широким кругозором, 24% отмечают их нестандартное мышление, а 23% — открытость ко всему новому. Вместе с тем каждый десятый респондент полагает, что фанаты азиатской культуры склонны к замкнутости или инфантильности.

В онлайн-опросе приняли участие более 1 000 человек по всей России.