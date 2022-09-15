Киберспортивные соревнования в 2022

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Букмекер Мостбет уже давно принимает ставки на мероприятия по киберспортивным дисциплинам. Этот вид развлечения, на официальном уровне признан видом спорта многими странами. Среди СНГ, первым, кто приравнял киберспорт к реальному спорту — Россия в 2016 году. За ней последовали Азербайджан, Казахстан, Киргизстан и другие государства. Сейчас многие государства не просто признали их, а проводят турниры мирового уровня.

киберспортивные соревнования в 2022

Первые соревнования по киберспорту

Сейчас в Мостбет можно встретить большой ассортимент ставок на киберспорт, но первым соревнованием был турнир в 1972 году, который проводит Стэнфордский университет. Тогда главным призом стала подписка на журнал Rolling Stone, что не сравнится с современными, многомиллионными призовыми.

Самым популярным турниром на тот момент стал «Ground Zero» в Нью-Йорке. Главным призом стали 25 тысяч долларов. Именно этот турнир открыл простым американцам глаза на компьютерные игры, которые постепенно из разряда развлечений, становились видом спорта.

Уже в начале 2000 года, известная компания «Самсунг» в Южной Корее анонсировала первые мировые соревнования «World Cyber Games Challenge» с главным призом в 200 тысяч долларов. Именно этот турнир дал старт тем киберспортивным мероприятиям, которые происходят сейчас. Сразу «подтянулись» спонсоры, по всему миру начали формироваться полупрофессиональные и профессиональные команды. Каждый год проходили турниры разного уровня.

Что касается РФ, в «двухтысячных» стали проходить первые турниры по FIFA и Quake 2. Далее стали активно рассматривать Counter Strike и другие виды развлечений. Постепенно и другие страны стали развивать киберспорт и проводить турниры.

Ставки на киберспорт

Официально ставки на киберспорт в Мостбет стали приниматься относительно недавно. Долгое время их нельзя было найти у букмекеров, но в последние 10 лет, уровень турниров поднялся на такую высоту, что теперь эти чемпионаты анонсируются по всему миру, проводятся масштабные мероприятия, где призовой фонд доходит до десятков миллионов.

Популярные дисциплины:

  • Hearthstone;
  • КС:ГО;
  • Overwatch;
  • PUBG;
  • LoL;
  • FIFA;
  • Дота 2.

Количество фанатов растет с каждым днем, а самые азартные и активные, с удовольствием делают ставки в Mostbet. Контора предлагает прямые трансляции и большой выбор видов ставок:

  • ставки на победу или ничью;
  • итоги заходов;
  • форы и тоталы;
  • длительные ставки;
  • пари на статистику и т.д.

Уровни коэффициентов практически сопоставимы с обычными видами спорта. Все зависит от уровня турнира. Неоспоримое преимущество заключается в том, что соревнования проходят круглогодично, при любой погоде. Активно стали набирать популярность live-пари.

Достаточно выполнить в Мостбет вход и оценить количество проходящих турниров каждый день.

Внимание! Букмекер регулярно улучшает условия для удобного и комфортного выполнения ставок. Глубокая увлеченность поможет сделать правильную ставку.

Мероприятия по киберспорту в 2022 году

Среди топовых мероприятий 2022 года можно выделить следующие:

  1. The International 11. Крупнейшее мероприятие с огромными призовыми для игроков по DOTA2. Призовой фонд прошлого года составил 40 млн. долларов. Участие принимают 12 лучших команд со всего мира.
  2. FIFAe World Cup. Любители киберфутбола по всему миру с нетерпением ждут этого чемпионата. Они проводятся не только в Европе, но и США, Азии и странах СНГ. Они проводятся под патронажем EA-Games и FIFA.
  3. RLCS: Rocket League World Championships. Любители быстрой езды тоже не остались без внимания. Призовой фонд постепенно растет с каждым разом и сейчас составляет уже 6 миллионов долларов.

Букмекер Mostbet в обязательном порядке выполнит роспись по всем этим турнирам и предложит выгодные коэффициенты.

Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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