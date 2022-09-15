киберспортивные соревнования в 2022

Букмекер Мостбет уже давно принимает ставки на мероприятия по киберспортивным дисциплинам. Этот вид развлечения, на официальном уровне признан видом спорта многими странами. Среди СНГ, первым, кто приравнял киберспорт к реальному спорту — Россия в 2016 году. За ней последовали Азербайджан, Казахстан, Киргизстан и другие государства. Сейчас многие государства не просто признали их, а проводят турниры мирового уровня.

Первые соревнования по киберспорту

Сейчас в Мостбет можно встретить большой ассортимент ставок на киберспорт, но первым соревнованием был турнир в 1972 году, который проводит Стэнфордский университет. Тогда главным призом стала подписка на журнал Rolling Stone, что не сравнится с современными, многомиллионными призовыми.

Самым популярным турниром на тот момент стал «Ground Zero» в Нью-Йорке. Главным призом стали 25 тысяч долларов. Именно этот турнир открыл простым американцам глаза на компьютерные игры, которые постепенно из разряда развлечений, становились видом спорта.

Уже в начале 2000 года, известная компания «Самсунг» в Южной Корее анонсировала первые мировые соревнования «World Cyber Games Challenge» с главным призом в 200 тысяч долларов. Именно этот турнир дал старт тем киберспортивным мероприятиям, которые происходят сейчас. Сразу «подтянулись» спонсоры, по всему миру начали формироваться полупрофессиональные и профессиональные команды. Каждый год проходили турниры разного уровня.

Что касается РФ, в «двухтысячных» стали проходить первые турниры по FIFA и Quake 2. Далее стали активно рассматривать Counter Strike и другие виды развлечений. Постепенно и другие страны стали развивать киберспорт и проводить турниры.

Ставки на киберспорт

Официально ставки на киберспорт в Мостбет стали приниматься относительно недавно. Долгое время их нельзя было найти у букмекеров, но в последние 10 лет, уровень турниров поднялся на такую высоту, что теперь эти чемпионаты анонсируются по всему миру, проводятся масштабные мероприятия, где призовой фонд доходит до десятков миллионов.

Популярные дисциплины:

Hearthstone;

КС:ГО;

Overwatch;

PUBG;

LoL;

FIFA;

Дота 2.

Количество фанатов растет с каждым днем, а самые азартные и активные, с удовольствием делают ставки в Mostbet. Контора предлагает прямые трансляции и большой выбор видов ставок:

ставки на победу или ничью;

итоги заходов;

форы и тоталы;

длительные ставки;

пари на статистику и т.д.

Уровни коэффициентов практически сопоставимы с обычными видами спорта. Все зависит от уровня турнира. Неоспоримое преимущество заключается в том, что соревнования проходят круглогодично, при любой погоде. Активно стали набирать популярность live-пари.

Достаточно выполнить в Мостбет вход и оценить количество проходящих турниров каждый день.

Внимание! Букмекер регулярно улучшает условия для удобного и комфортного выполнения ставок. Глубокая увлеченность поможет сделать правильную ставку.

Мероприятия по киберспорту в 2022 году

Среди топовых мероприятий 2022 года можно выделить следующие:

The International 11. Крупнейшее мероприятие с огромными призовыми для игроков по DOTA2. Призовой фонд прошлого года составил 40 млн. долларов. Участие принимают 12 лучших команд со всего мира. FIFAe World Cup. Любители киберфутбола по всему миру с нетерпением ждут этого чемпионата. Они проводятся не только в Европе, но и США, Азии и странах СНГ. Они проводятся под патронажем EA-Games и FIFA. RLCS: Rocket League World Championships. Любители быстрой езды тоже не остались без внимания. Призовой фонд постепенно растет с каждым разом и сейчас составляет уже 6 миллионов долларов.

Букмекер Mostbet в обязательном порядке выполнит роспись по всем этим турнирам и предложит выгодные коэффициенты.

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