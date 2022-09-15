киберспортивные соревнования в 2022

Букмекер Мостбет уже давно принимает ставки на мероприятия по киберспортивным дисциплинам. Этот вид развлечения, на официальном уровне признан видом спорта многими странами. Среди СНГ, первым, кто приравнял киберспорт к реальному спорту — Россия в 2016 году. За ней последовали Азербайджан, Казахстан, Киргизстан и другие государства. Сейчас многие государства не просто признали их, а проводят турниры мирового уровня.
Первые соревнования по киберспорту
Сейчас в Мостбет можно встретить большой ассортимент ставок на киберспорт, но первым соревнованием был турнир в 1972 году, который проводит Стэнфордский университет. Тогда главным призом стала подписка на журнал Rolling Stone, что не сравнится с современными, многомиллионными призовыми.
Самым популярным турниром на тот момент стал «Ground Zero» в Нью-Йорке. Главным призом стали 25 тысяч долларов. Именно этот турнир открыл простым американцам глаза на компьютерные игры, которые постепенно из разряда развлечений, становились видом спорта.
Уже в начале 2000 года, известная компания «Самсунг» в Южной Корее анонсировала первые мировые соревнования «World Cyber Games Challenge» с главным призом в 200 тысяч долларов. Именно этот турнир дал старт тем киберспортивным мероприятиям, которые происходят сейчас. Сразу «подтянулись» спонсоры, по всему миру начали формироваться полупрофессиональные и профессиональные команды. Каждый год проходили турниры разного уровня.
Что касается РФ, в «двухтысячных» стали проходить первые турниры по FIFA и Quake 2. Далее стали активно рассматривать Counter Strike и другие виды развлечений. Постепенно и другие страны стали развивать киберспорт и проводить турниры.
Ставки на киберспорт
Официально ставки на киберспорт в Мостбет стали приниматься относительно недавно. Долгое время их нельзя было найти у букмекеров, но в последние 10 лет, уровень турниров поднялся на такую высоту, что теперь эти чемпионаты анонсируются по всему миру, проводятся масштабные мероприятия, где призовой фонд доходит до десятков миллионов.
Популярные дисциплины:
- Hearthstone;
- КС:ГО;
- Overwatch;
- PUBG;
- LoL;
- FIFA;
- Дота 2.
Количество фанатов растет с каждым днем, а самые азартные и активные, с удовольствием делают ставки в Mostbet. Контора предлагает прямые трансляции и большой выбор видов ставок:
- ставки на победу или ничью;
- итоги заходов;
- форы и тоталы;
- длительные ставки;
- пари на статистику и т.д.
Уровни коэффициентов практически сопоставимы с обычными видами спорта. Все зависит от уровня турнира. Неоспоримое преимущество заключается в том, что соревнования проходят круглогодично, при любой погоде. Активно стали набирать популярность live-пари.
Достаточно выполнить в Мостбет вход и оценить количество проходящих турниров каждый день.
Внимание! Букмекер регулярно улучшает условия для удобного и комфортного выполнения ставок. Глубокая увлеченность поможет сделать правильную ставку.
Мероприятия по киберспорту в 2022 году
Среди топовых мероприятий 2022 года можно выделить следующие:
- The International 11. Крупнейшее мероприятие с огромными призовыми для игроков по DOTA2. Призовой фонд прошлого года составил 40 млн. долларов. Участие принимают 12 лучших команд со всего мира.
- FIFAe World Cup. Любители киберфутбола по всему миру с нетерпением ждут этого чемпионата. Они проводятся не только в Европе, но и США, Азии и странах СНГ. Они проводятся под патронажем EA-Games и FIFA.
- RLCS: Rocket League World Championships. Любители быстрой езды тоже не остались без внимания. Призовой фонд постепенно растет с каждым разом и сейчас составляет уже 6 миллионов долларов.
Букмекер Mostbet в обязательном порядке выполнит роспись по всем этим турнирам и предложит выгодные коэффициенты.Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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