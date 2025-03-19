Кинематографисты из 58 субъектов РФ приняли участие в конкурсе ФПРК

Завершился прием заявок на конкурс документального кино «Россия – взгляд в будущее», реализуемый четвертый год подряд Фондом поддержки регионального кинематографа Союза кинематографистов России (ФПРК). Всего дирекция получила 251 проект будущих фильмов из 58 регионов РФ.

Впервые в этом году в конкурсе участвуют кинематографисты Херсонской, Орловской и Курской областей, а также Кабардино-Балкарской Республики.

Лидерами среди субъектов РФ по количеству присланных заявок оказались Москва, Иркутская и Свердловская области, Краснодарский, Красноярский, Пермский края, а также Республика Татарстан.

Большая часть кинопроектов посвящена темам «Действуй» (мотивация к физическому, духовному, нравственному развитию), «Помни» (фильмы-портреты о выдающихся личностях и важнейших событиях), «Путешествуй» (раскрывающей туристический потенциал регионов), «Твори» (новые имена и тренды в искусстве и креативных индустриях). По предварительным прогнозам представителей ФПРК, в этом году может быть снято много фильмов на тему семейных ценностей.

«Мы рады видеть в числе заявителей участников наших предыдущих конкурсов и образовательных программ, а также новые имена. Четвертый год подряд мы открываем таланты из различных уголков нашей страны, и с гордостью наблюдаем за их творческими и профессиональными успехами. Уверены, что и в этом году мы сможем представить зрителям достойные работы, которые иллюстрируют нашу жизнь, жизнь современной России и её жителей», – отметила Элла Тухарели, генеральный продюсер ФПРК, режиссер-документалист.

Напомним, что призовой фонд в этом году составил 102 млн рублей. 60 победителей конкурса получат поддержку в размере 1,7 млн рублей каждый. Победители будут объявлены 18 апреля 2025 года.