Кино под открытым небом в подмосковных парках в июле посмотрели почти 15 тысяч человек

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В завершающий летний месяц на больших экранах уличных кинотеатров покажут новые и полюбившиеся полнометражные фильмы для всей семьи. Кроме того, продолжатся показы конкурсных короткометражных лент Фестиваля уличного кино, в рамках которого можно познакомиться с лучшими работами молодых российских авторов и принять участие в голосовании за лучшие картины.

Специальным событием августа в парках региона станет ретроспектива фильмов Андрея Кончаловского к 85-летию режиссера. В программе художественные ленты от истоков творчества мастера до новейших его работ – картин «Грех» и «Дорогие товарищи!», а также документальный фильм «Человек неунывающий». Фестиваль-ретроспектива организован Продюсерским центром Андрея Кончаловского и проводится при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.

Традиционно в последнюю субботу месяца в парках Подмосковья пройдет масштабная Всероссийская акция «Ночь кино», в рамках которой зрители увидят три лучших российских фильма 2021 и 2022 годов.

Всего в августе в рамках проекта «Кинопарк» пройдет более 160 сеансов на 47 площадках в 31 городском округе.

С расписанием можно ознакомиться на афише проекта. Подробности – на информационных ресурсах площадок-участников.

Показы проекта «Кинопарк» проводятся при поддержке Киноконцерна «Мосфильм» и Госфильмофонда РФ.

Вход свободный.

Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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