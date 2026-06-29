Кино-принцип в живописи: SISTEMA GALLERY запускает марафон самоцитирования

С 1 по 19 июля SISTEMA GALLERY подводит итоги своей четырехлетней истории, открывая амбициозный групповой проект «Ремейк». Экспозиция объединяет 25 авторов, которые получили необычное задание: взять за основу собственную работу и переосмыслить её через призму кинематографического ремейка. Как отмечает руководитель галереи Анастасия Волкова, акцент сделан не на копировании, а на ревизии — от полного пересмотра сюжета до выделения одного значимого образа, метода или события.

Пространство выставки структурировано как картотека фильмов: каждый участник представляет два произведения («оригинал» и «ремейк») и сопровождает их авторским текстом, раскрывающим механизм творческой эволюции. Такой подход превращает просмотр в увлекательный детектив — зритель визуально сравнивает «до» и «после», проникая в лабораторию художника.

Звездный состав и контекст

Среди ключевых имен — Евгения Васильева (EVA), чья профессиональная биография включает докторскую степень по искусствоведению, звание почётного члена РАХ и руководство EVA Gallery. В 2025 году при поддержке РАХ и кураторстве Зураба Церетели прошла её успешная персональная выставка «Учитель», подтвердившая высокий статус автора. Помимо Васильевой, в проекте заявлены такие резиденты, как Галина Агафонова, Сергей Бугаев-Африка, Дени Байсаров, Дарья Калугина, Юрий Шабельников и другие.

Цифры роста:

Юбилей для галереи — не просто дата, а повод для гордости:

Проведено более 55 выставочных проектов.

Коллекция пополнилась 1500 произведениями.

Посещаемость превысила отметку в 200 000 человек.

Расширение площадей позволило открыть лекторий, офис и хранилище, а в мае 2025 года — восемь новых мастерских на Земляном Валу.

Параллельные события

В дни работы групповой выставки пространство галереи также займут два персональных проекта: скульптор из Италии Массимо Гьотти с экспозицией «За гранью видимого» и российский художник Миша Бурый, чей «Икар в эпоху цифрового солнца» обещает стать философским высказыванием о современности. Таким образом, SISTEMA GALLERY превращает июль в месяц тотального обновления, где каждый зритель может стать свидетелем того, как рождается искусство из самого себя.