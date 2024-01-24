Кино снимается в усадьбе

В музее-заповеднике «Архангельское» представлена выставка «Архангельское. Стоп-кадр».

Где могли снимать экранизации отечественной и зарубежной классики, как не в музеях-заповедниках, интерьерах дворцово-парковых ансамблей и бывших дворянских усадьбах? Архангельское не стало исключением. Театр Гонзаги, дворец, парк – всё становилось местом съемок.

Предметный ряд, афиши, фотографии, документы при проведении съемочного процесса, эскизы и рисунки представлены в Ботанических оранжереях, материалом для выставки послужили собрания нескольких московских музеев и архивов. История отечественного кинопроизводства, история кино в лицах знаменитых актеров и актрис, фильмы, предоставленные киноконцерном «Мосфильм» – всё это представляет большой и глубокий интерес. «Война и мир» Сергея Бондарчука, «О бедном гусаре замолвите слово» Эльдара Рязанова – с лучшей панорамой Архангельского, «Сорока-воровка» Наума Трахтенберга, конечно, две экранизации «Анны Карениной» (1968, 2009) и ещё фильмы по произведениям Ивана Тургенева, Фёдора Достоевского давали зрителю ощущение правды жизни на экране.

Если бы не сохранившиеся дворянские гнёзда позапрошлого уже века, их внутреннее убранство, интерьеры, фондовые материалы, снимать кино нашим отечественным режиссёрам было бы куда как сложнее. Где бы танцевали семейства романа Льва Толстого «Война и мир» и прогуливались герои «Анны Карениной»? Каким образом можно было бы выстроить крепостной театр, на сцене которого играла Анета (Зинаида Кириенко), героиня повести Александра Герцена? А ведь камера фиксировала ещё и декабристов, спускавшихся с парадных лестниц ещё своих усадеб… Вскоре многие из них их лишаться (вспомним фильм «Владимира Мотыля «Звезда пленительного счастья»). Всё это происходило в Архангельском, усадьбе, связанной с именами Фёдора Шереметева, князьями Одоевскими, родом Голицыных и, конечно, Юсуповыми. Режиссёрским, операторским, актёрским талантом и мастерством художников-постановщиков оживала ушедшая эпоха кринолинов, мундиров, парадных столовых и домашних кабинетов.

Подлинные предметы – чубук, стулья, подсвечники, кареты – служили неотъемлемой частью истории XIX века, быта дворян, их поведенческой культуры, досуга, ибо русская усадьба – это памятник русской художественной культуры и целый мир.

1926 год, съемки в Архангельском Генеральная линия

Кадр из фильма Анна Каренина, съемки на нижней террасе, Госфильмофонд

Марина АБРАМОВА