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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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«Кинобус ПроЭко» проверил координаторов Чистых игр на экомифы

editor
By editor
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кинобус

В Кириллове Вологодской области прошел VII Слет координаторов Чистых игр — ежегодное событие, объединяющее организаторов этого масштабного экологического проекта. Одним из запоминающихся событий слета стал приезд на территорию игр проекта «Кинобус ПроЭко» экоблогера Жоры Каваносяна. Ведущий популярного Youtube-канала «Сортировочная», блогер и эколог совместно с участниками мероприятия развеял многие экологические мифы.

Создатели проекта «Кинобус ПроЭко» поставили перед собой цель — расширить у соотечественников представление об экологических проблемах и помочь разобраться в распространенных заблуждениях на эту тему. Интерактивный формат викторины проекта помогает развенчивать экологические мифы и подчеркивает важность экологии как науки. Формат викторины – вопросы, призванные разрушить мифы и покончить с ложными представлениями об экологии. Как показывает практика, даже продвинутые экологи зачастую подвержены заблуждениям.

Автодом Кинобуса расположился на территории слета и собрал вокруг себя всех неравнодушных к проблемам экологии. К мобильной съемочной студии проекта, которая была развернута внутри самого автодома, выстраивались очереди из желающих пройти викторину и стать участниками шоу. Среди желающих даже оказалась девушка, которая три дня стояла в очередях в Кинобусу, когда тот был на Всемирном фестивале молодежи, а попасть смогла только сейчас.

В завершение деловой программы Жора Каваносян прочитал лекцию для всех участников, в которой разобрал основные экологические мифы. Например, касающиеся фатального сценария глобального потепления – катастрофы не будет. Рассказал о биоразлагаемых полимерах, которые на поверку оказались совсем не эко. А экологичными материалы делает правильное обращение с ними: стекло, пластик, бумага и алюминиевая банка становятся экологичными, если попадают на переработку и создают цикличную экономику. А это уже зависит не от самих материалов, а от нас самих.

⁠«Команда Кинобуса приняла участие в Чистых играх и заняла пятое место. Хорошо для дебюта, но помимо знаний здесь нужны опыт, скорость и сноровка. Что ж, учтем это на следующих играх, — отметили представители команды «Кинобус ПроЭко”». — «Мы были приятно удивлены вниманию к нашему проекту и немного не ожидали такого ажиотажа. Приятно осознавать, что даже продвинутые пользователи в экологии готовы узнавать что-то новое и расширять свои компетенции. Экопросвещение — важнейшая вещь и здорово, что у проекта “Чистые игры” есть такие друзья. Мы планируем и дальше развивать наш просветительский проект, расширять географию участия. Мы скоро вернемся с новыми идеями, новыми викторинами, лекциями и призами. И напоминаем, что можно поддержать наш проект подпиской, так как его существование и развитие очень важно для молодежи. До встречи!».

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