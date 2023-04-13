Киноэксклюзивы следующей недели!

Представляем кинопремьеры, которые будут показаны на следующей неделе на каналах семейства «Настрой кино!».

«КИНОУЖАС» — «ВЗАПЕРТИ»

Телеканал «Киноужас» (входит в семейство каналов «Настрой кино!») впервые на российском телевидении покажет камерный психологический триллер «Взаперти».

Молодая мать и бывшая наркоманка Джессика пытается начать новую жизнь в сельской глуши. В один не самый прекрасный день в её старый деревянный дом заявляются бывший бойфренд Роб и его друг Сэмми. Оба под кайфом и опасны. В результате ссоры девушку запирают в кладовке. Рассчитывать не на кого. Джессике предстоит проявить смекалку, чтобы обмануть преступников и спасти своих детей.

«Киноужас», 17 апреля, 20:15

«НАШЕ НОВОЕ КИНО» — ФИЛЬМОГРАФИЯ ЮЛИИ ПЕРЕСИЛЬД

К кинотеатральной премьере «Вызова» — первого художественного фильма в истории человечества, частично снятого в космосе — телеканал «Наше новое кино» (входит в семейство каналов «Настрой кино!») приготовил для зрителей фильмографию Юлии Пересильд. Именно она вместе с режиссером Климом Шипенко побывала на борту Международной космической станции.

Смотрите 18 апреля весь вечер на канале «Наше новое кино»:

17:15 — фантастическая драма Карена Оганесяна «Молоко». Юлия Пересильд в роли Зои — повара из провинциального северного городка, чья жизнь кардинально меняется, когда муж приносит домой двух пингвинов. Чтобы ухаживать за новыми питомцами, ей приходится уволиться с работы и устроиться школьным психологом поближе к дому. Там она неожиданно открывает в себе дар исцелять души людей.

19:30 — мелодрама Дмитрия Месхиева «Хорошие девочки попадают в рай». От Пашки ушла жена. Переживая это событие, он уже прошел через отрицание и торг, когда пытался вернуть супругу, гнев и депрессию, когда дрался с новым возлюбленным бывшей и заливал горе алкоголем. Но вот до принятия пока так и не дошел. Поможет ли встреча с прекрасной незнакомкой в исполнении Юлии Пересильд наконец-то перейти к этой стадии?

21:15 — ромком с Данилой Козловским и главными российскими актрисами «Пять невест». Май 1945 года. Советские воины-освободители строят планы на послевоенную жизнь, но отважных героев не торопятся отпускать домой. Парни беспокоятся, что к моменту их возвращения красивых девчонок не останется. Первым на Родину отправляется Леша Каверин, на которого возлагают ответственную миссию: за сутки найти друзьям невест (одну из которых играет Юлия Пересильд) и заключить браки, используя солдатские удостоверения.

«КИНОПРЕМЬЕРА» — «ЧЕСТНЫЙ РАЗВОД 2»

Телеканал новинок мирового и отечественного кинематографа «Кинопремьера» (входит в премиальный пакет каналов «Настрой кино!») впервые на российском телевидении покажет продолжение отечественного ромкома с Александром Робаком и Агатой Муцениеце «Честный развод 2».

Гена добился успеха в мире юмора и стендапа, а Милана стала его женой и менеджером. Однако со временем совместная работа ставит под угрозу личные отношения. Брак находится на грани распада. Чтобы спасти семью, Гена идет на рискованный шаг. Теперь он хочет помочь Милане исполнить ее давнюю мечту — стать певицей, но так, чтобы она не догадалась. Только вот эта авантюра может не понравиться девушке и еще сильнее обострить их семейный конфликт.

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