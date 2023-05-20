Кинофестиваль дизайна объявляет о начале приема заявок

18 мая в кинотеатре Foster Cinema состоялась пресс-конференция, посвященная старту II Московского Международного Кинофестиваля Дизайна (ММКД). Фестиваль пройдет с 26 сентября по 1 октября при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. На пресс-конференции выступили организаторы кинофестиваля и представители архитектурного и дизайн-сообщества.

ММКД проходит в этом году второй раз. Если в рамках прошлого кинофестиваля большинство фильмов были иностранными, то в этом году основная задача – продвигать талантливое российское кино и не менее талантливых российских дизайнеров и архитекторов.

«Первый фестиваль – это была моя частная инициатива. Для меня кино – идеальный инструмент исследования того, как социальные тренды формируют дизайн вещей и среду, в которой мы живем. Отсюда и тематика фильмов: это кино о моде, архитектуре, интерьерном, предметном и промышленном дизайне, о дизайн-коде городов и развитии территорий. И что немаловажно – о людях, которые всем этим занимаются», - подчеркнул президент Московского Международного Кинофестиваля Дизайна Борис Хобод.

Куратор международной программы ММКД Виктор Буланкин отметил, что организаторы принимают иностранные фильмы через все крупнейшие платформы, включая китайские, и на сегодняшний момент подано уже около 40 фильмов. Кирилл Мугайских, куратор российской программы, подчеркнул: «Мы хотим в этом году увеличить долю российских фильмов до 70%. Для этого мы создали на сайте очень простую и удобную форму заявки, которую можно заполнить даже с телефона».

К участию в конкурсе приглашаются российские и иностранные фильмы, созданные c 2020 года. В основной конкурсной программе оцениваются фильмы, не попавшие в широкий прокат в России. Во внеконкурсную программу можно подавать фильмы, снятые с 2018 года. Программа формируется из фильмов и сериалов, выходивших в широком прокате или опубликованных на официальных стриминг-платформах.

В киноконкурсе могут участвовать как известные архитекторы и режиссеры, так и студенты профильных ВУЗов. Заявки принимаются с 18 мая до 15 августа 2023 года. Подать заявку можно на сайте кинофестиваля: https://mmkd.ru/reglament/#application.

Отбор фильмов-победителей будет проходить в четырех номинациях кинофестиваля:

Короткометражный фильм (продолжительностью от 5 до 59 минут);

Полнометражный (продолжительностью от 60 минут);

Экспериментальный фильм (рекламный ролик, промо ролик, трейлер);

Корпоративный фильм.

Также жюри выберет фильм, который получит Гран-При Московского Международного Кинофестиваля Дизайна.

В экспертный совет и жюри конкурса войдут представители кинобизнеса, дизайнеры и журналисты. На пресс-конференции присутствовали некоторые члены экспертного совета, среди них – Елена Пантелеева, директор по развитию Национального центра промышленного дизайна и инноваций 2050.ЛАБ. По ее словам, «важность промышленного дизайна недооценена и не так очевидна». Кинофестиваль же «усиливает культуру продвижения промышленного дизайна и привлекает внимание к творцам». Юлия Володина, заместитель директора Московского музея дизайна, отметила, что цели музея и кинофестиваля схожи – популяризировать российский дизайн. По ее мнению, подобных инициатив должно быть больше. Артем Укропов, сооснователь архитектурного бюро megabudka и режиссер, поделился опытом создания кинофильма «Хозяйка горы», который войдет в программу ММКД.

Пример Артема Укропова не единичен. Известный российский дизайнер Денис Симачев тоже «переквалифицировался» в кинорежиссера, а французский дом моды Saint Laurent даже создал собственную продюсерскую студию. Есть и обратный тренд, например, режиссер Уэз Андерсон разработал дизайн для фонда Prada. Эти примеры лишний раз подтверждают взаимное проникновение кино и дизайна.

В этом году ММКД значительно расширит свое присутствие, будут задействованы кинотеатры и ведущие площадки Москвы и других городов. В рамках кинофестиваля с мая по октябрь будут проходить публичные лекции и дискуссии, которые затронут широкий круг тем: от дизайн-кода городов до российской идентичности в архитектуре, от советского дизайна до новых технологий и экологичных материалов. Первая дискуссия состоится 27 мая на выставке АРХ Москва. А 29 июня, в Международный день промышленного дизайна, на площадке конференции Design Day 2050 будет представлен один из фильмов кинофестиваля.

Подведение итогов и демонстрация лучших фильмов основной и внеконкурсной программы пройдет с 26 сентября по 1 октября. По окончании фестиваля в Москве фильмы, прошедшие конкурсный отбор, отправятся в турне по городам России. Организаторы планируют показать фильмы-победители в Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Туле, Омске и других городах.

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