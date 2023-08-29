Киноклуб Музея Победы подготовил в сентябре четыре бесплатных кинопоказа

Музей Победы анонсировал сентябрьскую программу бесплатных кинопоказов в рамках киноклуба «Поклонка». В первый месяц осени зрителей ждут четыре новых фильма. Сеансы традиционно пройдут каждый четверг.

7 сентября программу откроет художественный фильм «Моё преступление» французского режиссёра Франсуа Озона, который вышел в прокат в 2023 году. «Сюжет разворачивается в Париже, 1935 год. Молодая актриса Мадлен обвиняется в убийстве продюсера, но суд ее оправдывает. Отныне ее ждет новая жизнь в лучах славы… Зрители увидят, как всегда, потрясающую, великую Изабель Юппер, замечательный дуэт новых звезд: Надю Терешкевич и Ребекку Мардер», – рассказал киновед Музея Победы, ведущий киноклуба «Поклонка» Геннадий Ходос.

Зрителей приглашают на триллер «Гипнотик» режиссера Роберта Родригеса, где Бен Аффлек в роли детектива ведет расследование и ищет пропавшую дочь, исторический художественный фильм «Жанна Дюбарри» с Джонни Деппом и Майвенн в главных ролях. Всей семьей москвичи и гости столицы могут посмотреть на большом экране южнокорейскую картину «Мой пес Руни» о поиске нового дома для золотистого ретривера.

Перед началом каждого сеанса киновед Музея Победы расскажет гостям об истории создания картины, ее авторах и актерах.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.