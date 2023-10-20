Правительство Якутии подписало соглашение о сотрудничестве с кинокомпанией Shang Bao International Film Culture Media Co. Ltd, предусматривающее создание совместных фильмов с возможностью проката в России и в КНР. Китайская кинокомпания из Пекина окажет содействие в создании кинопавильона полного цикла, который по поручению Президента России планируется построить в Якутске к 2026 году.

Стороны договорились о сотрудничестве при создании многофункционального кинопавильона в республике, в организации съемок совместных фильмов, проведении стажировок представителей киноиндустрии, участии в международных кинофестивалях и конкурсах, обменах национальными фильмами в различных жанрах. Реализация соглашения предусматривается с учетом национального законодательства двух стран.

Якутия считается одним из региональных лидеров по съемкам кинолент в России. Сборы якутского кинематографа с 1 января текущего года превысили исторический максимум 2022 года и достигли 80 млн рублей. С января фильмы республиканских режиссеров в кинотеатрах посмотрели уже более 250 тысяч зрителей.

«Мы активно развиваем креативную экономику в республике, в том числе кинематограф, игровую индустрию и анимацию. Подписанное соглашение откроет новые перспективы нашему кинематографу, а также будет способствовать его выходу на азиатские рынки, где есть огромная потенциальная аудитория», - подчеркнул заместитель председателя Правительства Республики Саха (Якутия) Анатолий Семенов.

Многофункциональный кинопавильон в Якутске станет единственным на Дальнем Востоке кинотехнологическим центром полного цикла. В павильоне будут территории для съемок, студии звукозаписи, монтажа, цветокоррекции, визуальных эффектов, залы для виртуальных съемок, офисные помещения для кинокомпаний, гостиница для съемочных команд. Кинопавильон позволит снять сезонные ограничения для съемок фильмов в республике. По словам Главы Якутии Айсена Николаева, это позволит увеличить количество фильмов, снимаемых на Дальнем Востоке не менее, чем в два раза.

В Якутии снимают больше половины региональных кинофильмов страны, некоторые из них окупились уже в первые дни проката. Кинематограф Якутии уникален тем, что производство кино ведется в разных жанрах от кинокомедии до авторского кино. В регионе наработан большой практический опыт и высокий уровень компетенций.

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