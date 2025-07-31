Кинокомпания «Родина» приступила к съемкам документального фильма «Молитва на передовой». Картина о выбранном Россией пути, о духовности, о единении народов на благо общего мира, о силе молитвы. Преподобный Иосиф Исихаст оставил для нас такие строки:

«Молитва это самая большая сила, которая меняет судьбу человека. На этой земле не существует силы, влияющей на жизнь человека больше, чем молитва».

Наше государство – это большая многонациональная и многоконфессиональная семья. Отсюда вытекает понимание общенародного единства как духовного родства, как величайшей драгоценности, столь характерной для нашей истории.

Из поколения в поколение передаются бесценные свидетельства того, что формирует наши взгляды и характеры, возвращает в пространство исторической памяти, пробуждает возвышающую любовь к своему дому, к своему Отечеству.

В современном мире, где многие испытывают духовный кризис и поиск пути к духовной ясности и умиротворению, авторы проекта делают акцент на молитве как средстве укрепления силы человека. На поле боя каждый воин имеет нужду в молитве.

За годы различных войн, в которых находилась Россия, наш многонациональный народ был един, вне зависимости от религиозных предпочтений.

В сложное время Специальной военной операции, когда оружие брани разрывает мирные отношения народов, наши военнослужащие находятся в межнациональном и межконфессиональном согласии. На передовой молитва дает человеку уверенность, ведь – молитва это общение с Богом.

В фильме авторы опираются только на реальные истории о силе молитвы и о том, какая важная роль у духовных наставников на войне и как сердце открывается Богу в моменты тяжелых испытаний — через молитву. Как события исторического периода в сопоставлении с реалиями современной России помогут нам взглянуть на себя со стороны, с точки зрения истории, а героизация предков — осознать себя великим, не раз пережившими тягчайшие потрясения войн.

Митрополит Питирим говорил: – «только молящийся может по-настоящему понять всю силу и глубину молитвы. Когда человек читает молитвы, он настраивается на особое мироощущение: в сознании стирается грань между прошлым, настоящим и будущим, осознается то существенное единство мироздания, в котором каждое счастье есть общее счастье, каждая беда есть общая беда.

Изобразительный ряд фильма – это в основном, оригинальные съемки, историческая кино-, фото- и видеохроника, личные архивы наших героев. При всей своей подчеркнутой документальной, а даже порой и хроникальной манере изложения, музыка в фильме пронизывает, связывает различные сюжетные линии, заставлять задумываться зрителя о сути происходящих событий. Музыка это родная сестра религии. Мы уже отвыкли от древнерусских напевов, хотя сейчас интерес к ним растет: они создают внутреннюю гармонию души там, где музыка церковная, возникает чувство сосредоточенности, ответственности, внутреннего собирания человека. Помимо музыки, звуковой ряд фильма составят интервью военнослужащих, стихи и песни о молитве, исполняемые артистами фронтовых творческих бригад.

Премьера фильма состоится весной 2026 года. Документальный фильм «Молитва на передовой» реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и Министерства обороны Российской Федерации.

Фото © пресс-служба Кинокомпании «Родина»