VK: ЕСТЬ ЛИ ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМИ?

РАСПРОДАЖА

Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

Новое на сайте

ДомойРегионы РоссииКинокомпания «Родина» приступила к съемкам документального фильма «Молитва на передовой»

Кинокомпания «Родина» приступила к съемкам документального фильма «Молитва на передовой»

editor
By editor
52
Отец Владимир Мартышин с бойцами СВО
Отец Владимир Мартышин с бойцами СВО

Кинокомпания «Родина» приступила к съемкам документального фильма «Молитва на передовой». Картина о выбранном Россией пути, о духовности, о единении народов на благо общего мира, о силе молитвы. Преподобный Иосиф Исихаст оставил для нас такие строки:
«Молитва это самая большая сила, которая меняет судьбу человека. На этой земле не существует силы, влияющей на жизнь человека больше, чем молитва».

Наше государство – это большая многонациональная и многоконфессиональная семья. Отсюда вытекает понимание общенародного единства как духовного родства, как величайшей драгоценности, столь характерной для нашей истории.

Из поколения в поколение передаются бесценные свидетельства того, что формирует наши взгляды и характеры, возвращает в пространство исторической памяти, пробуждает возвышающую любовь к своему дому, к своему Отечеству.

В современном мире, где многие испытывают духовный кризис и поиск пути к духовной ясности и умиротворению, авторы проекта делают акцент на молитве как средстве укрепления силы человека. На поле боя каждый воин имеет нужду в молитве.

За годы различных войн, в которых находилась Россия, наш многонациональный народ был един, вне зависимости от религиозных предпочтений.

В сложное время Специальной военной операции, когда оружие брани разрывает мирные отношения народов, наши военнослужащие находятся в межнациональном и межконфессиональном согласии. На передовой молитва дает человеку уверенность, ведь – молитва это общение с Богом. 

В фильме авторы опираются только на реальные истории о силе молитвы и о том, какая важная роль у духовных наставников на войне и как сердце открывается Богу в моменты тяжелых испытаний — через молитву. Как события исторического периода в сопоставлении с реалиями современной России помогут нам взглянуть на себя со стороны, с точки зрения истории, а героизация предков — осознать себя великим, не раз пережившими тягчайшие потрясения войн.

Митрополит Питирим говорил: – «только молящийся может по-настоящему понять всю силу и глубину молитвы. Когда человек читает молитвы, он настраивается на особое мироощущение: в сознании стирается грань между прошлым, настоящим и будущим, осознается то существенное единство мироздания, в котором каждое счастье есть общее счастье, каждая беда есть общая беда.

На территории Свято-Успенского Николо-Васильевского монастыря в Донецской обл. Село Никольское
На территории Свято-Успенского Николо-Васильевского монастыря в Донецской обл. Село Никольское

Изобразительный ряд фильма – это в основном, оригинальные съемки, историческая кино-, фото- и видеохроника, личные архивы наших героев. При всей своей подчеркнутой документальной, а даже порой и хроникальной манере изложения, музыка в фильме пронизывает, связывает различные сюжетные линии, заставлять задумываться зрителя о сути происходящих событий. Музыка это родная сестра религии. Мы уже отвыкли от древнерусских напевов, хотя сейчас интерес к ним растет: они создают внутреннюю гармонию души там, где музыка церковная, возникает чувство сосредоточенности, ответственности, внутреннего собирания человека. Помимо музыки, звуковой ряд фильма составят интервью военнослужащих, стихи и песни о молитве, исполняемые артистами фронтовых творческих бригад.

Премьера фильма состоится весной 2026 года. Документальный фильм «Молитва на передовой» реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и Министерства обороны Российской Федерации.

Фото © пресс-служба Кинокомпании «Родина»

Предыдущая статья
«Осторожно, люди!»
Следующая статья
В экспозиции «Планеты Океан» разместили семнадцатиметрового зубатого кита

Новое в рубрике

В 2024-м году АртМосковия изменила свою политику. АртМосковия – не только СМИ, но и площадка для реализации товаров и услуг. Редакция приглашает к сотрудничеству представителей творческих профессий и оказывает содействие по реализации их твореческих произведений. Мы ведем работу и в этом направлении.

Информационные материалы: релизы, статьи, обзоры, репортажи, аналитика, интервью, комментарии, мнение и т.д. по тематике культура и искусство, публикуются бесплатно. Анонсы, афиша, материалы рекламного характера – НЕ ПУБЛИКУЮТСЯ!

Все обращения в редакцию происходят в письменном виде на e-mail: info@artmoskovia.com или WhatsApp, Telegram +79251310870. На телефонные звонки, редакция не отвечает. (Благодарим за это телефонных спамеров.)

© 2015–2024. Сетевое СМИ «АртМосковия», сайт artmoskovia.ru (Входит в состав Издательского проекта СМИ «АртМосковия»). Регистрирующий орган — Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 62117 от 19.06.2015. Учредитель – О.П. Неснова. Главный редактор – О.П. Неснова. Редакция не является юридическим лицом.

16+

Рейтинг@Mail.ru