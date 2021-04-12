Киноконцерт «Фантазия» или компания Disney открывает новый сезон в Московской консерватории

10 апреля 2021 года в Большом зале Московской консерватории прошел премьерный в новом сезоне киноконцерт Disney «Фантазия». Впервые он был показан в таком формате в прошлом году – событие было приурочено к 80-летию выхода на экраны классического анимационного фильма 1940 года, удостоенного двух премий «Оскар»®.
Киноконцерт «Фантазия» — это необычное сочетание анимации и музыки. Мировые музыкальные шедевры, вошедшие в программу концерта, исполнил симфонический оркестр Москвы «Русская филармония» под руководством дирижера Сергея Тарарина.
На фортепьяно солировала Басиния Шульман, известная пианистка и лауреат международных конкурсов.
Кахабер Абашидзе, генеральный директор компании Disney в России, СНГ, Центральной и Восточной Европе: «Мы очень рады представить поклонникам Disney легендарный анимационный фильм «Фантазия» в формате киноконцерта. Он искренне полюбился зрителям, успевшим посетить премьерные показы в прошлом году, и надеемся, что в новом сезоне наши гости также получат огромное удовольствие всей семей».
Уникальный формат сочетания живой классической музыки и любимой юными зрителями анимации не только позволяет приобщить малышей к классике, но и, по словам организаторов, помогает детям развивать воображение.
Специальный летний показ киноконцерта «Фантазия» пройдет в Московской консерватории уже 26 июня, в первый месяц летних каникул.Оригинал публикации находится на сайте сетевого СМИ artmoskovia.ru | Если вы читаете её в другом месте, не исключено, что её украли.