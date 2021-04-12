Киноконцерт «Фантазия» или компания Disney открывает новый сезон в Московской консерватории

10 апре­ля 2021 года в Боль­шом зале Мос­ков­ской кон­сер­ва­то­рии про­шел пре­мьер­ный в новом сезоне кино­кон­церт Disney «Фан­та­зия». Впер­вые он был пока­зан в таком фор­ма­те в про­шлом году – собы­тие было при­уро­че­но к 80-летию выхо­да на экра­ны клас­си­че­ско­го ани­ма­ци­он­но­го филь­ма 1940 года, удо­сто­ен­но­го двух пре­мий «Оскар»®.

Кино­кон­церт «Фан­та­зия» — это необыч­ное соче­та­ние ани­ма­ции и музы­ки. Миро­вые музы­каль­ные шедев­ры, вошед­шие в про­грам­му кон­цер­та, испол­нил сим­фо­ни­че­ский оркестр Моск­вы «Рус­ская филар­мо­ния» под руко­вод­ством дири­же­ра Сер­гея Тарарина.

На фор­те­пья­но соли­ро­ва­ла Баси­ния Шуль­ман, извест­ная пиа­нист­ка и лау­ре­ат меж­ду­на­род­ных конкурсов.

Каха­бер Аба­шид­зе, гене­раль­ный дирек­тор ком­па­нии Disney в Рос­сии, СНГ, Цен­траль­ной и Восточ­ной Евро­пе: «Мы очень рады пред­ста­вить поклон­ни­кам Disney леген­дар­ный ани­ма­ци­он­ный фильм «Фан­та­зия» в фор­ма­те кино­кон­цер­та. Он искренне полю­бил­ся зри­те­лям, успев­шим посе­тить пре­мьер­ные пока­зы в про­шлом году, и наде­ем­ся, что в новом сезоне наши гости так­же полу­чат огром­ное удо­воль­ствие всей семей».

Уни­каль­ный фор­мат соче­та­ния живой клас­си­че­ской музы­ки и люби­мой юны­ми зри­те­ля­ми ани­ма­ции не толь­ко поз­во­ля­ет при­об­щить малы­шей к клас­си­ке, но и, по сло­вам орга­ни­за­то­ров, помо­га­ет детям раз­ви­вать воображение.

Спе­ци­аль­ный лет­ний показ кино­кон­цер­та «Фан­та­зия» прой­дет в Мос­ков­ской кон­сер­ва­то­рии уже 26 июня, в пер­вый месяц лет­них каникул.

укра­ли