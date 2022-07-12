Кинокопродукция со странами СНГ может стать важным направлением российской киноотрасли

В рамках Российской креативной недели 8 июля в Москве состоялся круглый стол на тему «Возможность копродукции России и стран СНГ».

Модератором выступил Дмитрий Якунин – генеральный продюсер ПЦ «Мувистарт», который в этом году стал соорганизатором Питчинга проектов для совместного производства стран СНГ. Мероприятие пройдёт в рамках Международной конференции по совместному кинопроизводству России и стран СНГ на киностудии «Лендок» 21-24 августа.

Впервые за много лет в Санкт-Петербурге соберутся представители органов государственной власти РФ, главы киностудий, кинокомпаний и продюсерских центров, а также кинематографисты стран ближнего зарубежья, чтобы обсудить консолидацию рынка кино и перспективы создания копродукционных проектов. На питчинге проектов будут представлены работы кинематографистов из России и стран СНГ. Целью питчинга является подписание соглашений о совместном производстве проектов-победителей и открытие новых имен.

Ключевым событием конференции станет подписание Соглашения об учреждении Международного творческого объединения киностудий, призванного в перспективе стать инструментом восстановления общего гуманитарного пространства. По словам генерального директора киностудии «Лендок» Алексея Тельнова, одним из основных направлений деятельности организации станет поддержка кинематографистов России и стран ближнего зарубежья. Он добавил, что работы на питчинге будут оцениваться в четырех категориях – полный метр, сериалы, анимация, документальное кино.

«Нас по-прежнему объединяют темы, посвященные общей истории, Великой Отечественной войне. Что касается современности, нам бы хотелось отразить её актуальные вопросы, и найти работы в разных жанрах, – комедии, драмы, мелодрамы, даже триллеры», – отметил руководитель киностудии «Лендок».

Мероприятие вызвало живой интерес у представителей индустрии Узбекистана и Казахстана, которые собрались в московском Парке Горького, чтобы рассказать о развитии кинематографа в своих странах, копродукции с Россией и другими государствами.

Сайёра Худайбердиева, и.о. начальника отдела по международным отношениям Агентства кинематографии Узбекистана, рассказала о реализуемых копродукционных проектах Республики с другими государствами. По её данным, узбекистанские кинематографисты работают с коллегами из Беларуси, Казахстана, Таджикистана, Индии, Турции и т.д.

Взаимодействие с Россией также развивается быстрыми темпами: в Узбекистане работали режиссёры Артём Михалков, Карен Оганесян и др., в 2021 году были сняты сказка «Подарок феи», картины «Солнце на вкус» и «Барон-2. Возвращение».

О «Цехе анимации», недавно открывшемся в Ташкенте студией «Базелевс», рассказал Альберт Загитов, представитель компании. На его базе в настоящее время реализуется образовательный проект Animators Community, члены которого работают над анимационным фильмом Тимура Бекмамбетова «Ходжа Насреддин». Вторая школа открылась в Татарстане, в ближайшее время обучающие центры будут открыты в других регионах России и странах ближнего зарубежья.

Ренат Алманов, представитель Государственного центра поддержки национального кино, председатель попечительского совета фонда креативных индустрий г. Нур-Султан «Qazaq Wave» (Казахстан), призвал проработать вопрос не только совместного кинопроизводства, но и кинопроката и дистрибьюции.

«Началась та веха, когда нам необходимо поддерживать друг друга: производить совместный качественный контент и прокатывать его в наших кинотеатрах», – отметил представитель казахстанской делегации.

По его словам, в рамках системы рибейтов в Республике предусмотрены возвраты до 30%. При этом в ближайшее время будет работать национальная кинокомиссия, а также произойдёт кинофикация районных центров. Кроме того Казахстан привлекает зарубежных кинематографистов (включая Россию) для обучения искусству анимации местных специалистов.

По мнению президента Гильдии кинодраматургов Союза кинематографистов России Алексея Алешковского, целями совместного производства стран СНГ являются кинобизнес, кросс-культурная коммуникация, нарративная коррекция межнациональных противоречий и развитие индустрии и профессионального образования.

«Задачи копродакшна не подразумевают поиски сценариев, да и сюжеты копродукционных проектов предполагают не так много тем. Это истории русских в бывших постсоветских республиках, жителей республик бывшего СССР в России, сюжеты на тему общей истории. При этом жанры могут быть какие угодно. Чтобы выстроить системное сотрудничество, я бы предложил рассмотреть вариант создания неких двухсторонних комиссий. Также необходимо рассматривать брифы государства, инвестора, сейчас даже недооцениваются возможности продакт-плейсмента. И, конечно, развитие кинообразования, проведение питчингов и конкурсов сценариев могли бы дать положительный эффект в краткосрочной перспективе», – пояснил сценарист.

Инна Шалыто, генеральный директор РОСКИНО, напомнила про успешное проведение кинорынка Key Buyers Event в ряде стран и выразила готовность обсуждать его организацию в регионах РФ и странах СНГ.

«Раньше мы делали одно большое международное событие, сейчас важно идти в регионы и делать Key Buyers Event со странами ближнего зарубежья. Мы готовы обсуждать с партнерами из СНГ проведение таких региональных событий», – подчеркнула глава РОСКИНО.

Напомним, что Российская креативная неделя (Russian Creative Week, RCW) – крупнейшее отраслевое мероприятие в сфере креативных индустрий – проходило 7-10 июля в московском Парке культуры и отдыха им. Горького.

Мероприятие выступает дискуссионной площадкой для представителей профильного сообщества, государственных органов власти и бизнеса. На площадке RCW прошло более 300 событий, в которых приняли участие порядка 1 тыс. спикеров из 40 регионов России, представители более чем 400 компаний.

Организаторы Российской креативной недели выступили АНО «Креативная экономика», Российский книжный союз и Роскультцентр при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

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