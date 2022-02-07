«КиноМост. Прямое включение» — новый сезон

Проект «КиноМост. Прямое включение» продолжает свою работу в 2022 году. Участников КиноМастерских ждёт знакомство с творчеством выдающихся российских режиссёров и с фильмами, вошедшими в Золотой фонд отечественного кинематографа. Также у школьников будет возможность увидеть новые картины и пообщаться с их создателями.

В программе «Кино на ВЫРОСТ» — кинопутешествия в 70-е и 80-е годы XX века и встречи с героями фильмов «Школьный вальс» (режиссёр Павел Любимов), «Пацаны» (режиссёр Динара Асанова) и «Курьер» (режиссёр Карен Шахназаров).

Новый уникальный формат встреч в КиноМастерских – живое общение в рамках КиноМостов, приуроченных к премьерным показам фильмов. Все участники проекта смогут посмотреть новое кино, а затем задать свои вопросы авторам фильмов. Таким образом, библиотеки, Дома культуры и Центры культурного развития в малых городах России станут площадками для кинопремьер и творческих встреч кинематографистов со своими зрителями.

Героями ближайших КиноМостов станут: режиссёр фильма «Вне зоны доступа» Анна Курбатова и актёры Олег Чугунов, Маргарита Дьяченкова и Влас Кропалов; исполнительный продюсер фильма Алексея Пиманова «Одиннадцать молчаливых мужчин» Светлана Безган; режиссёр фильма «Маруся фореva» Александр Галибин.

По-прежнему одной из любимых героинь в КиноМастерских будет Анимация. Подготовлены анимационные программы для разных возрастных групп.

Организатор проекта: Фонд «КиноДетство.

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