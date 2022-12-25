Киноновинки START, которые нельзя пропустить в 2023 году

«Против всех», семейная комедия

Премьера от создателей комедийного хита «Ивановы-Ивановы».

Дед Захар — единственный из всей деревни, кто отказался продавать под застройку земельный участок. Старый лес вырубили, пруд осушили и дом Захара оказался прямо во дворе нового ЖК. Еще и внук Богдан влюбился в дочку застройщика Майю. Но упрямый Захар решил идти до конца. Даже если придется вступить в неравную борьбу с застройщиком и недовольными жильцами построенных многоэтажек.

В ролях: Николай Добрынин, Александра Урсуляк, Сергей Лавыгин, Сергей Степин, Василина Юсковец, Тимофей Елецкий, Владимир Стержаков, Александра Ребенок и другие

«Содержанки», новый сезон, драма

События разворачиваются спустя три года после окончания третьего сезона. «Белая вечеринка» на петербургском форуме собирает в своих стенах давних знакомых. В их жизни многое поменялось: Катя стала женой Чистякова и пробилась во власть, Карина вышла замуж за влиятельного бизнесмена и мецената восточного происхождения. Мила наслаждается свободной жизнью, Дарюс готовится к съемкам нового фильма… Приезжает на вечеринку и Лена Широкова. Как и все, она преследует здесь свои интересы. Томное течение вечера прерывает смерть одного из влиятельных гостей.

В ролях: Дарья Мороз, Владимир Мишуков, Марина Зудина, Игорь Миркурбанов, Александра Ребенок, Сабина Ахмедова, Александра Ревенко, Александр Горбатов, Константин Лавроненко, Роза Хайруллина, Сергей Горошко, Наталья Рогожкина, Steve Windolf, Frano Lasic, Ivan Jevtovic и другие

«За полчаса до весны», биография, драма

Сериал рассказывает о непростом пути музыканта Владимира Мулявина: от простого свердловского мальчишки до художественного руководителя самого популярного в СССР ансамбля. Зрителя ждет увлекательное путешествие в мир «Песняров»: робкие аккорды на отцовской гитаре в 50-х, первая любовь и армия 60-х, фатальные ошибки и всесоюзный успех 70-х.

Картина раскроет внутренний мир советского гения, для которого музыка была смыслом жизни: для достижения своих целей Мулявин вынужден был идти на большие жертвы как в карьере, так и в личной жизни. Зрители увидят, как, благодаря своей воле, упорству и бесконечной борьбе с собой этот великий музыкант смог добиться настоящей всенародной любви. И какую цену ему пришлось заплатить за успех.

В ролях: Артем Волобуев, Анна Банщикова, Анатолий Лобоцкий, Глеб Калюжный, Анна Демидова, Владимир Свирский, Анастасия Ильинская, Сергей Годин, Максим Пониматченко, Даниил Васильев

«Бедные Абрамовичи», семейная комедия

В центре Москвы под одной крышей живут четыре поколения еврейской семьи. И хотя живут Абрамовичи совсем рядом с синагогой, от еврейских традиций, религии и самосознания все они, за исключением старой Муси Львовны, очень далеки. Боря продает (и ест) свинину, безуспешно пытаясь преуспеть в бизнесе, его сын Давид скрывает свое происхождение, а жена Алла даже не подозревает, как сильно она похожа на настоящую аидише-маму.

Но все меняется в один день, когда в Борю, убегающего от коллекторов, попадает молния. Придя в себя, он знакомится с духом предка –– вредным стариком Хаимом. Когда-то Хаим совершил страшный грех и навлек на весь их род проклятие. Только Боре под силу снять его с семьи Абрамовичей, но для этого нужно освободить душу Хаима.

В ролях: Гера Сандлер, Анна Банщикова, Семен Стругачев, Денис Котов, Нина Дворжецкая, Баястан Колдошалы, Павел Майков, Кирилл Ковбас, Грант Тохатян, Екатерина Кучма, Дмитрий Лысенков, Лев Малишава, Ирина Чипиженко, Арсений Сергеев, Анна Антонова, Ангелина Пахомова, Евгения Вайс, Эльберд Агаев, Семен Фурман, Константин Игнатьев, Татьяна Асташкина и другие.

«Жить жизнь», психологический триллер

30-летняя Аня — образованная и яркая девушка. У нее состоявшаяся карьера и большой круг друзей. Трагическая смерть мужа не сломала ее, а заставила переосмыслить свою жизнь и идти дальше. Она не спешит заводить новые отношения, а выстраивает свою жизнь свободно и независимо, пока не встречает нового избранника. Аня сталкивается с осознанной манипуляцией с его стороны и понимает, что цикличность нездоровых отношений в ее жизни не случайна.

В ролях: Любовь Аксенова, Роман Васильев, Юрий Чурсин, Дарья Мороз, Даниил Воробьев, Игорь Гордин, Юлия Джулай, Матвей Лыков, Анастасия Крылова и другие

«АльфаРомео», драмеди

Фемактивистка Даша из провинциального Жигулевска хочет доказать патриархальному отцу важность феминизма. Но, чтобы осуществить желаемое, ей нужно стать популярной блогеркой и получить столичный грант на просветительский проект в родном городе. Ради этого она начинает снимать сюжеты об исправлении токсичного «альфача» и бойца без правил Антона, которого случайно встречает в поезде по дороге в Москву.

В ролях: Кристина Кучеренко, Антон Артемьев, Денис Власенко, Валентина Ельшанская, Федор Лавров, Алексей Макаров, Александр Соколовский, Павел Баршак, Кристина Работенко, Карина Александрова, Евгения Вайс, Иван Литвиненко, Ульяна Перетолчина, Эвелина Бледанс и другие

«Кошка», детектив, драма, триллер

В городе один за другим пропадают дети. Родители в отчаянии, полиция уверена, что те вернутся сами, волонтеров на всех не хватает. Что если детей похищают с определенной целью? За дело берется Оксана Кошкина по прозвищу Кошка, совсем недавно вернувшаяся в полицию. Похоже, пропавшие дети — часть большой схемы, в которой задействовано множество сторон. Чем глубже Оксана погружается в дело, тем больше осознает масштаб катастрофы. И тем острее ее ранят собственные воспоминания из прошлого.

В ролях: Анастасия Тодореску, Вадим Андреев, Владимир Капустин, Екатерина Вилкова, Павел Чинарев, Анатолий Белый, Даниил Воробьев, Алена Хмельницкая, Ульяна Пилипенко, Ирина Воронова, Наташа Швец и другие.

«Престиж», детектив, драма, комедия

Поселок «Престиж» – место для избранных. Здесь живут чиновники, топ-менеджеры, оперные дивы со своими семьями и прислугой. Привычное существование поселка прерывает убийство няни семьи Филимоновых. Это заставляет соседей с подозрением смотреть друг на друга и задаться вопросом: так ли безупречны те, кому они доверяют самое дорогое – своих детей. В ходе расследования, которое начинает «королева местной полиции» Елизавета Егоровна, становится ясно, что свои тайны и мотивы для убийства есть абсолютно у каждого обитателя «Престижа».

В ролях: Ирина Розанова, Юлия Снигирь, Вера Кинчева, Любовь Толкалина, Анна Уколова, Илья Любимов, Аскар Ильясов, Никита Павленко, Азат Жумадил, Марина Доможирова, Глафира Глазунова, Илья Лыков и другие.

«Независимый», комедия

Теймураз — сотрудник МЧС Абхазии. После гибели старшего брата в наследство он получил его долги, поэтому уже давно живет со своими родителями, женой и двумя детьми в доме у тещи. Но беда не приходит одна. Местное правительство собирается завезти радиоактивные отходы на хранение в шахту, в которой трагически погиб и покоится тело дедушки Теймураза. Несколько попыток достучаться до власти и остановить приближающуюся катастрофу не приводят к успеху. Чтобы добиться справедливости, Теймураз решает выдвинуть свою кандидатуру на пост президента республики.

В ролях: Теймураз Тания, Лев Малишава, Гена Тарба, Георгий Кобалия, Аманда Кварацхелия, Инал Инапха, Гунда Жиба, Адгур Джения, Тома Гамгия, Роланд Бганба, Тимур Аршба, Руслан Шакая, Екатерина Кабак, Нодар Сагария, Ашот Кещян и другие

Также в 2023 году в онлайн-кинотеатре START выйдет продолжение комедийной антиутопии «Два холма», третий сезон драмы «Контейнер», второй сезон комедийного сериала «Сестры».

Фото - онлайн-кинотеатр START

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