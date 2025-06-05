Кинопарк «Москино» и радио Хит FM подарили гостям яркую программу

Мультипликация – это целый мир, любимый всеми детьми. Кинопарк «Москино» и радио Хит FM устроили 31 мая и 1 июня незабываемый праздник для детей и взрослых: Московский фестиваль анимации и детского кино, объединивший десятки любимых детских активностей. Ребят ждала насыщенная развлекательная программа и встреча с любимыми героями.

Фестиваль стал настоящим семейным праздником, где было продумано всё для комфорта гостей. Билеты на праздник можно было легко оформить через сервис «Мосбилет», что сделало посещение мероприятия максимально доступным и простым.

Пространство кинопарка «Москино» традиционно разделено на разные локации, представляющие собой декорации для киносъемок. На каждой из локаций в день фестиваля были развернуты тематические активности для юных гостей праздника.

Карусели, игровые экскаваторы, веревочный парк, шатры с играми и мастер-классами раскинулись на главной площади. Следом ребята могли покататься на электрокарах и на живых лошадях, принять участие в веселых эстафетах и спортивных играх.

Здесь также развернулись квест по мотивам сказки «Бармалей» Корнея Чуковского, спектакли от артистов Театра кукол им. С.В. Образцова, грандиозное шоу с мульт-парадами, конкурсами, интерактивными играми и подарками от информационного партнера фестиваля – радио Хит FM.

«Для радио Хит FM поддержка такого фестиваля – особая радость, ведь детская аудитория – самая отзывчивая! Вместе с партнерами мы хотели создать настоящую страну детства, где мультфильмы оживают, а каждый ребенок чувствует себя героем сказки. Этот фестиваль – наш подарок московским семьям», – говорит программный директор радио Хит FM Роман Кухлевский.

На мастер-классах ребята могли нарисовать афишу мультфильма и даже смастерить воздушного змея. А на локации «Дикий запад» прошли съемки новой версии картины «Айболит 66», в которой приняли участие все желающие юные гости фестиваля.

«Фестиваль анимации и детского кино в кинопарке «Москино» стал невероятным праздником для детей и взрослых, превзойдя все наши ожидания. Мы планируем продолжать эту тенденцию и создавать праздники, объединяющие все поколения. Каждые выходные тут проходят детские спектакли, мастер-классы, а в постановочных съемках всегда есть роли для самых юных гостей. Сохранение семейных традиций является нашей первостепенной задачей», – поделился директор кинопарка «Москино» Кирилл Косенко.

Фестиваль действительно получился грандиозный: добрый и душевный, без сомнения, подаривший детям, принявшим в нем участие, море прекрасных воспоминаний.

«Русская Медиагруппа активно развивает семейное направление, поддерживая проекты, ориентированные на совместный отдых детей и их родителей. Такие события помогают формировать доступную культурную среду, создают точки притяжения для семейной аудитории и усиливают роль медиа как участника городской жизни», – отметила директор по развитию «Русской Медиагруппы» Екатерина Касперович.

«Такой грандиозный праздник хочется масштабировать в другие парки Москвы, другие города. Это новый формат развлечений для всей семьи, основанный на любимых советских и российских мультфильмах!», – отметил один из организаторов фестиваля Сергей Нетиевсĸий.

Московский фестиваль анимации и детского кино прошел в рамках большого проекта «Лето в Москве».