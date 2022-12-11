Кинопремьеры «Кино на KION»

Онлайн-кинотеатр KION объявляет о запуске цикла кинопремьер «Кино на KION». Каждую неделю онлайн-кинотеатр будет пополнять новую контентную рубрику самыми ожидаемыми и значимыми премьерными фильмами российского и международного кинопроката – блокбастерами, народными хитами, громкими фестивальными лентами, которые отвечают предпочтениям пользователей KION, а в декабре и январе – новогодними фильмами для всей семьи.

Каталог KION регулярно пополняется не только яркими оригинальными проектами и сериалами из разных стран, но и новыми отечественными и зарубежными премьерными фильмами. Чтобы обратить внимание зрителей на самые значимые премьеры, онлайн-кинотеатр запускает специальный дайджест «Кино на KION», который формируется экспертами KION на основе анализа предпочтений пользователей платформы и будет обновляться еженедельно.

Начиная с декабря онлайн-кинотеатр KION открывает дайджест «Кино на KION» российскими ожидаемыми картинами и покажет лучшие отечественные премьеры кинопроката. В онлайн-кинотеатре можно будет посмотреть исторический блокбастер «Сердце Пармы» Антона Мегердичева с Александром Кузнецовым в главной роли, жизнеутверждающая комедия «Я буду жить» по сценарию Анны Козловой («Краткий курс счастливой жизни», «Медиатор»), драматический триллер «Слон» с Павлом Прилучным в роли отца, который отчаянно пытается спасти своего больного ребенка, подростковую драму «1000 дешевых зажигалок» о том, к чему может привести буллинг и безразличие взрослых, фантастическую комедию «Я на перемотке!» с Андреем Бурковским, комедию «Честный развод 2» с Александром Робаком и Агатой Муцениеце.

Также накануне Нового года KION начнет показывать добрые праздничные фильмы – анимацию и семейное кино, например, теплую сказочную историю «Волшебники» Рената Давлетьярова о школьнике, нашедшем коробок спичек, исполняющих любые желания, с Яковом Трескуновым, Ангелиной Стречиной и Александром Яценко.

В последующие месяцы в специальном дайджесте «Кино на KION» будут представлены громкие фильмы из программы Каннского кинофестиваля, популярные комедийные ленты и другие премьеры самых разных жанров.

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