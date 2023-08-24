Международный кинофестиваль «Катарсис»: Кинопроизводство со смыслом!

Продолжается прием заявок на VI Международный кинофестиваль «Катарсис», который пройдет с 24 ноября по 3 декабря 2023 года.
Кинопоказы пройдут на более чем 15 площадках в нескольких городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Пензе, Владимире, Новосибирске, Пскове и Владивостоке. В Железногорске Красноярского края и Заозерске Мурманской области области событие подобного рода само по себе уникально и кинофестиваль «Катарсис» станет первым в культурной жизни этих городов.
Фестиваль «Катарсис» побуждает к приобщению, сохранению, а также передаче нравственных ценностей нашего общества. Другими важными задачами кинофестиваля являются поддержка кинематографистов и популяризация кинематографии в регионах.
Работы кинофестиваля отбираются по темам и идеям, которые они доносят до зрителей. Это милосердие, гуманизм, справедливость, крепкая семья, дружба, права и свободы человека, патриотизм, честь, историческая память, созидательный труд. Большинство фильмов предлагают РЕШЕНИЯ нравственных проблем, а не просто о них рассказывают. Работы оценивают профессиональные члены жюри.
Международный кинофестиваль «Катарсис» — ежегодный смотр-конкурс работ из России и других стран. Слоган кинофестиваля: «Кинопроизводство со смыслом!».
Дедлайн приема заявок: 25 сентября!
Подробная инструкция по подаче заявки
Заявки можно подать без прокатных удостоверений, фестиваль включён Министерством культуры в официальный список Международных.
Часть показов и награждение пройдут в большом современном кино-театральном зале в Санкт-Петербурге. В Москве кинофестиваль запланирован в Музее кино на ВДНХ. В других городах показы проходят в библиотеках, школах, ВУЗах и культурных центрах.
В этом году благодаря Гранту от Президентского фонда культурных инициатив оргкомитет сможет оплатить дорогу и проживание с завтраками в четырёхзвездочном отеле в Санкт-Петербурге иногородним участникам!
Победители будут награждены статуэтками, дипломами, брендированными ежедневниками, сертификатами на 50% скидку на аренду техники и подарками от партнёров. В программу фестиваля включена автобусная экскурсия по местам съемок различных фильмов, где местом съемочной локации является Санкт-Петербург. Все участники получат памятные сувениры в подарок.
На кинофестивале будет организован нетворкинг — специальное мероприятие для участников, чтобы все успели познакомиться друг с другом.
Номинанты представят свои фильмы и ответят на вопросы зрительской аудитории.
И в рамках кинофестиваля пройдет 3 полезных мастер-класса от членов жюри, которые затронут важные темы кинопроизводства.
Работы принимаются по следующим номинациям:
- полнометражный игровой фильм;
- документальный фильм;
- короткометражный игровой фильм;
- фильм об учителях и менторах;
- фильм о правах человека;
- фильм для детей;
- экранизация;
- анимационный фильм;
- музыкальный клип;
- фильм до 120 секунд;
- социальный ролик (Public service announcement);
- трейлер/тизер;
- постер/фотопроект.
Предлагая такое разнообразие жанров и номинаций, кинофестиваль охватывает широкую зрительскую аудиторию.
Дедлайн приема заявок: 25 сентября! Не пропустите!
Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.