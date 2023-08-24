Международный кинофестиваль «Катарсис»: Кинопроизводство со смыслом!

Продолжается прием заявок на VI Международный кинофестиваль «Катарсис», который пройдет с 24 ноября по 3 декабря 2023 года.

Кинопоказы пройдут на более чем 15 площадках в нескольких городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Пензе, Владимире, Новосибирске, Пскове и Владивостоке. В Железногорске Красноярского края и Заозерске Мурманской области области событие подобного рода само по себе уникально и кинофестиваль «Катарсис» станет первым в культурной жизни этих городов.

Фестиваль «Катарсис» побуждает к приобщению, сохранению, а также передаче нравственных ценностей нашего общества. Другими важными задачами кинофестиваля являются поддержка кинематографистов и популяризация кинематографии в регионах.

Работы кинофестиваля отбираются по темам и идеям, которые они доносят до зрителей. Это милосердие, гуманизм, справедливость, крепкая семья, дружба, права и свободы человека, патриотизм, честь, историческая память, созидательный труд. Большинство фильмов предлагают РЕШЕНИЯ нравственных проблем, а не просто о них рассказывают. Работы оценивают профессиональные члены жюри.

Международный кинофестиваль «Катарсис» — ежегодный смотр-конкурс работ из России и других стран. Слоган кинофестиваля: «Кинопроизводство со смыслом!».

Дедлайн приема заявок: 25 сентября!

Подробная инструкция по подаче заявки здесь .

Заявки можно подать без прокатных удостоверений, фестиваль включён Министерством культуры в официальный список Международных.

Часть показов и награждение пройдут в большом современном кино-театральном зале в Санкт-Петербурге. В Москве кинофестиваль запланирован в Музее кино на ВДНХ. В других городах показы проходят в библиотеках, школах, ВУЗах и культурных центрах.

В этом году благодаря Гранту от Президентского фонда культурных инициатив оргкомитет сможет оплатить дорогу и проживание с завтраками в четырёхзвездочном отеле в Санкт-Петербурге иногородним участникам!

Победители будут награждены статуэтками, дипломами, брендированными ежедневниками, сертификатами на 50% скидку на аренду техники и подарками от партнёров. В программу фестиваля включена автобусная экскурсия по местам съемок различных фильмов, где местом съемочной локации является Санкт-Петербург. Все участники получат памятные сувениры в подарок.

На кинофестивале будет организован нетворкинг — специальное мероприятие для участников, чтобы все успели познакомиться друг с другом.

Номинанты представят свои фильмы и ответят на вопросы зрительской аудитории.

И в рамках кинофестиваля пройдет 3 полезных мастер-класса от членов жюри, которые затронут важные темы кинопроизводства.

Работы принимаются по следующим номинациям:

полнометражный игровой фильм;

документальный фильм;

короткометражный игровой фильм;

фильм об учителях и менторах;

фильм о правах человека;

фильм для детей;

экранизация;

анимационный фильм;

музыкальный клип;

фильм до 120 секунд;

социальный ролик (Public service announcement);

трейлер/тизер;

постер/фотопроект.

Предлагая такое разнообразие жанров и номинаций, кинофестиваль охватывает широкую зрительскую аудиторию.

Дедлайн приема заявок: 25 сентября! Не пропустите!

Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

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