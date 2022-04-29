KINOREX 2022. Кино и музыка едины!

В Москве состоялся второй международный киномузыкальный фестиваль Kinorex. Режиссёры короткометражного кино и композиторы объединялись в команды, чтобы создать совместный творческий продукт – фильм с оригинальным музыкальным оформлением. В конкурсе 2022 года приняли участие более пятисот картин из двадцати стран. Россия, Корея, Индия, Уругвай, Аргентина, Бразилия, Испания, Франция, Мексика – в этом году событие получило большой международный охват. Проект проходил при поддержке Министерства культуры РФ и Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодёжь) на базе РАМ им. Гнесиных.

Устройство фестиваля условно поделено на три пласта: конкурсный отбор, образовательные мастер-классы и открытый показ фильмов, на котором члены жюри определили обладателя Гран-при Kinorex 2022, а также победителей в номинациях «Электронная музыка» и «Оркестровая музыка».

Специальные награды для участников подготовили партнёры фестиваля. Многие из них сотрудничают с Kinorex второй год, например, «Кинозавод». Её представители вручили премию 30000 рублей команде – победителю в номинации «Электронная музыка». Компания Tatspirtprom в честь своего 25-летия учредила специальную премию, в рамках которой у одной из команд появится возможность создать совместный творческий продукт. Генеральный директор Госфильмофонда России Роман Чистяков также отметил специальным призом от организации команду фильма «Галчонок», а киностудия полного цикла CineLab вручала приз победителям в номинации «Оркестровая музыка». В качестве приза победители получили возможность записать саундтрек к своему фильму на студии с трансформируемым пространством и изменяемой акустикой.

В конкурсе 2022 года неоспоримым лидером стал трогательный анимационный фильм «Галчонок» режиссёра Марата Нариманова и композитора Константина Борисова. Кроме статуэтки Гран-при, команда получила приз зрительских симпатий и одержала победу в номинации от партнёров фестиваля Tatspirtprom с символичным названием «Объединяя мир». Теперь у этого творческого союза появится возможность дальнейшего сотрудничества с компанией. В номинации «Оркестровая музыка» победила международная команда фильма LUZ DE MAR. Режиссёр Джон Доу – выпускник Барселонской киношколы, а композиторы Игорь Тарабрин и Екатерина Евменьева – российской. В номинации «Электронная музыка» статуэтку Kinorex 2022 получила команда фильма «Кукушка» режиссёра Юлии Максимочкиной, композиторов Артёма Кузьмичёва и Александра Дудоладова.

Главная идея Kinorex – создать точку объединения двух видов искусств.: «Режиссёры и композиторы уже с самого начала творческого пути должны знать площадки, где они смогут получить творческую реализацию, найти союзника и создать фильм, который можно будет представлять широкой аудитории, благодаря поддержке профессионалов. Наш фестиваль проходит только второй год, но мы всё больше замечаем, насколько эта идея отзывается в профессиональных сообществах. Фестиваль поддерживают главные организации в сфере культуры, мастера кино и специалисты музыкальной индустрии. Участники благодарят нас за возможность попробовать поработать друг с другом в таком формате», – говорит генеральный продюсер фестиваля Никита Брусин.

За два года фестиваль значительно вырос: расширилась география, вдвое увеличилось количество поданных заявок, появились новые организации-партнёры. Теперь пространство для творческого взаимодействия и профессионального роста молодых талантов стало ещё шире, а это значит, что весной следующего года мы вновь можем стать свидетелями рождения творческих союзов на Kinorex 2023.

Проекту Kinorex был дан старт на «Тавриде» – уникальном арт-кластере для молодых деятелей культуры, искусств и креативных индустрий в Крыму. Средства на организацию Kinorex Никита Брусин выиграл в грантовом конкурсе на площадке арт-кластера.

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