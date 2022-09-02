Киношкола для тех, кто хочет снимать кино о благотворительности

Осенью 2022 года стартует первая онлайн-киношкола «Шередарь». Ее студенты научатся снимать кино на социально важные темы и смогут создать кинопроект в сфере благотворительности.

Киношкола «Шередарь» «выросла» из одноименного ежегодного кинофорума — фестиваля кино о благотворительности. Кинофорум задумывался как площадка для неформального общения специалистов кино- и видеоиндустрии и представителей НКО, делится один из создателей фестиваля и учредитель благотворительного фонда «Шередарь» Михаил Бондарев. «С 2016 года мы наблюдаем за развитием и тенденциями в области социального кино. За эти годы у нас появилось понимание, чего ожидает от видео- и кино-продукции на остро социальную тематику зрители и, скажем, заказчики – благотворительные организации. И это видение позволяет создать нам уникальный образовательный проект, на базе которого мы сможем ориентировать режиссеров, сценаристов, продюсеров в этом сложном направлении», — говорит Бондарев.

По словам организаторов, киношкола «Шередарь» будет полезна прежде всего для тех, кто не имеет обширного опыта в кино- и видеопроизводстве. «Традиционно мы приглашаем к участию в кинофоруме не только профессионалов кино», — рассказывает президент кинофорума «Шередарь», режиссер-документалист Виталий Калинин. «Такой подход позволяет нам увидеть, в каких знаниях и компетенциях на самом деле нуждаются те, кто снимает кино о благотворительности. И речь не только о повышении профессионального мастерства. Мы создаем образовательный курс, который будет формировать молодых режиссеров как умелых психологов, который поможет найти им свой киноязык и создать работу, которая будет отвечать запросам аудитории и времени», — рассуждает Калинин.

Киношкола «Шередарь» приглашает к участию всех, кто хочет работать в жанре социального кино. Образовательный курс рассчитан на полгода и будет включать несколько дисциплин. Среди них: сценаристика и основы драматургии, основы работы режиссера, монтажа, операторского искусства, работа с исполнителями, звуковое сопровождение и основы организации кинопроизводства.

Для опытных режиссеров и только делающих первые шаги в кино будут проведены два параллельных образовательных трека. Все образование в киношколе будет проходить онлайн, что удобно для участников из регионов. Расписание предполагает лекции, которые также можно будет прослушать и в записи, и вебинары – прямые эфиры с педагогами школы будут проходить два раза в месяц. Начало занятий в школе — 1 октября, а завершится к началу VII Открытого кинофорума «Шередарь», который традиционно пройдет в апреле 2023 года.

«Выпускники киношколы смогут принять участие в кинофоруме, который включает смотры конкурсных работ, лекции и мастер-классы от ведущих специалистов кино- и телеиндустрии. Кроме того, мы надеемся, что наш учебный курс поможет снять студентам качественную работу, достойную участия в основной программе. Сейчас мы думаем о том, чтобы провести специальную внеконкурсную программу для студентов киношколы в рамках фестиваля – это поможет им прочувствовать особую фестивальную атмосферу, пообщаться вживую с профессионалами кино, напитаться идеями и уверенностью в своих силах», — рассказывает Виталий Калинин.

Чтобы поступить в киношколу «Шередарь», нужно до 26 сентября подать заявку на сайте кинофорума https://kino.sheredar.ru/filmschool . Прием открыт для тех, у кого есть желание снять работу на социальную тематику, а также идея для фильма. Обучение в школе бесплатно.

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