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Киностудия Горького снимет фильм об исследователях Солнца

editor
By editor
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Продюсерский центр Киностудии им. М. Горького, которая входит в Московский кинокластер, готовится к съемкам полнометражного научно-популярного фильма «Служба Солнца».

Лента расскажет о ведущих российских ученых, посвятивших свою жизнь исследованиям Солнца. Режиссером станет Валерия Семенчукова, сценарий напишет Роман Штыль-Битыньш, ранее выступавший автором неигровых проектов киностудии «Территория привязанности» и «Советский дизайн».

Источник фжизни на Земле, от которого зависят все организмы, объект поклонения и предмет научных исследований. Люди веками наблюдают за ближайшей к нам звездой, пытаясь понять природу Солнца, изучить его влияние на человека и цивилизацию, научиться предсказывать его активность.

Что такое Солнце и как именно оно влияет на Землю? Способны ли солнечные бури оказывать воздействие на здоровье людей? Что произойдет, если повторится супербуря 1859 года? Сможет ли мощная солнечная вспышка отключить всю электронику на планете? В СССР для поиска ответов на эти вопросы существовала специальная «Служба Солнца». А в наши дни в Республике Бурятия на базе Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН строится Национальный гелиогеофизический комплекс РАН, который станет одним из самых больших в мире.

«За четыре столетия наблюдений ученые так и не смогли раскрыть некоторые тайны Солнца. Например, почему его корона намного горячее поверхности. Но мы знаем об 11-летнем цикле солнечной активности, и именно сейчас подходит пик этого цикла. Наш фильм обязательно расскажет об известной нам физике Солнца и истории научных наблюдений в легкой доступной каждому форме. Но прежде всего, он покажет передовые исследования российских ученых, их проекты и ежедневную жизнь в профессии, посвященную изучению главной звезды», – говорит креативный продюсер, руководитель департамента документального кино Киностудии им. М. Горького Анастасия Рыцина.

Проект «Служба Солнца» реализуется при финансовой поддержке Министерство культуры РФ и информационной поддержке Десятилетия науки и технологий (наука.рф). Завершить работу над картиной планируется до конца 2025 года.

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