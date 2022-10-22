«Киностудия КИТ» объявляет о съемках пилотных серий проекта «Первый раз»

В Москве начались съемки пилота сериала «Первый раз» режиссера Ивана Плечева. В главных ролях – Алексей Онежен, Полина Гухман, Иван Добронравов и Маргарита Дьяченкова. Драма взросления производства «Киностудии КИТ» (входит в ГК ГПМ КИТ в составе АО «Газпром-Медиа Холдинг») по заказу RUTUBE.

Режиссер-постановщик Иван Плечев: «Это подростковая драма про взросление, эмоциональные вызовы, сложности, с которыми встречаются все подростки. Основной замысел – показать, что герой, несмотря на давление социума, учится понимать собственные желания и потребности, приходит к осознанности. Это очень важно, но зачастую в детском возрасте мы не можем с этим справиться и делаем ошибки из-за банального незнания, как проживать эмоции, что их не стыдно испытывать».

Косте 15 лет, и ему досталась пустая квартира на неделю! За это время ему надо успеть влюбиться, попытаться лишиться девственности, расстаться, снова влюбиться, устроить вечеринку, поговорить по душам с проституткой, поругаться и помириться с лучшим другом, а самое главное – повзрослеть.

Продюсер Андрей Бегунов:

– Есть ощущение, что все мы сейчас переживаем процесс глобального взросления и заново познаем себя. Поэтому мы решили сделать невероятно нежный проект «Первый раз» о подростковом периоде – самом лучшем и самом худшем возрасте одновременно. Взрослые часто ностальгируют по этому времени, времени самых ярких эмоций и ощущений. Мне кажется, в том числе и поэтому young adult контент служит таким мощным драйвером для привлечения аудитории.

Креативный продюсер RUTUBE Руслан Данилевич:

– Мы очень рады, что сериал запустился. Это интересная история про нашу российскую молодежь, чем она живет и интересуется. Чаще мы смотрим американское кино, в котором показывают проблемы западной молодежи: как ребята справляются с давлением общества, как проходит взросление, их отношение к сексу. Теперь вы сможете увидеть, как с подобными проблемами справляются в нашей стране, ведь восприятие ситуации очень зависит от культурного контекста и места, в котором происходят события. Думаем, что этот сериал обязательно понравится не только подростками и молодым людям, но и поможет их родителям или просто взрослым людям лучше понимать себя, своих детей и молодежь в целом.

Кастинг проекта был масштабным, на главные роли рассматривали, в том числе и непрофессионалов. В итоге стопроцентные попадания в персонажей случились у Алексея Онежена и Полины Гухман. По словам Ивана Плечева, Алексей, который занимается спортивной греблей, понимает и чувствует оба мира: и спортивный, и актерский, что важно для повествования. А Полина самая первая пришла на пробы и идеально попала в образ.

Алексей Онежен, исполнитель роли Кости:

– Костя – классный позитивный парень, спортсмен. Он находится в том возрасте, когда только начинаешь разбираться в жизни и сталкиваться со взрослыми вещами, которые пока не понимаешь. Меня привлек энтузиазм режиссера и сценарий, он затрагивает самые важные моменты в жизни подростка. Это проект о любви, о новых ощущениях, которые начинают испытывать дети в том возрасте, когда они уже не дети, но и не взрослые. Самый интересный период в жизни, я считаю. Сверстники должны посмотреть этот сериал, потому что он про них, возможно, он чему-то их научит, покажет, как правильно действовать в каких-то ситуациях.

Полина Гухман, исполнительница роли Ники:

– Моя героиня Ника – очень классная, живая девчонка. Этот проект привлек меня своей «трушностью», настолько он правдиво написан. Когда я читала сценарий, там не было ни одного слова, которое казалось бы неправдой. Изучая образы героев, я вспоминала своих знакомых и друзей. Нашим ровесникам стоит посмотреть этот проект, потому что они найдут там себя.

Режиссер-постановщик Иван Плечев:



– В жанре young adult героев волнуют все те же проблемы, что есть у взрослых. Но в подростковом возрасте они менее запутанные, проще разглядеть их зачатки, пока они не кажутся критичными, потому что жизнь только начинается. Благодаря этому жанр популярен, потому что в нем происходит много живого и настоящего, а современному зрителю не хватает этой корреляции с реальной жизнью.

Фото – «Киностудия КИТ»

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.