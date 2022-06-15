«Киностудия КИТ» объявляет о старте съёмок сериала «Бим-2»

В Феодосии стартовали съёмки сериала «Бим-2», производства «Киностудии КИТ» (входит в ГПМ КИТ в составе АО «Газпром-Медиа Холдинг») по заказу телеканала НТВ. Продолжение остросюжетного проекта режиссёра Павла Дроздова о капитане полиции Климове, компаньоном которого во всех передрягах является пёс по кличке Бим. В главных ролях – Денис Никифоров («Бой с тенью», «Молодёжка») и ландсир Форвард.

В конце первого сезона московский оперативник Макар Климов (Денис Никифоров) принимает решение окончательно остаться в приморском городке, к которому прикипел всей душой. Солнце, море, красивые девушки… И рядом надежный друг и сослуживец – пес Бим, благодаря которому Макар раскроет любое преступление.

Во втором сезоне наших героев ждут новые приключения – им предстоит раскрыть ограбление собственного отдела, выручить из беды опера Сему Жука (Александр Армер), спасти заезжих певичек и совершить еще массу подвигов…

Макар все так же весел и обаятелен, и по-прежнему завоевывает сердца прекрасных дам. Бим, в свою очередь, старается ни в чем не уступать своему хозяину, и тоже пользуется успехом у симпатичных собачек. Но как бы ни были красивы встречные девушки и болонки, главная цель наших героев – служение закону и восстановление справедливости. Они раскроют самые хитрые преступления и спасут простых и честных граждан от любого зла!

«Не хотелось бы раскрывать детали раньше времени, но конечно же, Бим и Макар окунутся в невероятные приключения. Они будут расследовать преступления на земле, на воде и под землей, раскроют кражу века и погрузятся в цыганские страсти. Обязательно будет много красивых видов и необычных локаций. Горы, городские трущобы, древние катакомбы… В общем, будет интересно», – говорит режиссер Павел Дроздов.

Работа над сценарием «Бима-2» началась сразу после выхода первого сезона – зрители очень тепло приняли фильм, и стало понятно, что аудитория ждет продолжения. Поэтому в короткие сроки был написан второй сезон, который возвращает поклонников сериала в полюбившуюся им солнечную Феодосию. Там их ждут прекрасные виды, головокружительные погони и интересные, полные юмора истории, в которые попадают Бим и Макар.

«Мне кажется, что основная притягательность этого сериала – веселые, легкие сюжеты, сама атмосфера, и, главное, наши герои, которые ее создают. Особенно Бим, он никого не оставит равнодушным. Прекрасный и милый пес, один на миллион, уверен, это и через экран передается», – комментирует режиссер Павел Дроздов.

Ландсир Форвард вернулся к роли Бима. Радость добродушного пса от встречи с коллегами на съемочной площадке была бурной и взаимной: за время, прошедшее со съемок первого сезона, он подрос и стал еще более обаятельным.

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