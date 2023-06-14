«Киностудия КИТ» объявляет о старте съёмок сериала «Законник»

В Москве стартовали съёмки сериала «Законник», производства «Киностудии КИТ» (входит в ГПМ КИТ в составе АО «Газпром-Медиа Холдинг») совместно с ООО «ТРОМЕДИА» и ООО «Кинокомпания СМАРТ» по заказу АО «Телекомпания НТВ». В детективной драме режиссера Дениса Карышева бывший следователь ищет киллера, который использует необычное орудие убийства: чтобы выйти на след, герой готов пойти на сделку с мафией – к киллеру у него личные счеты. В главных ролях – Роман Маякин («Триггер», «Метод 2») и Александр Устюгов («Киллер», «Рикошет»).

Жизнь Кирилла (Роман Маякин) стремительно катится под откос: последние несколько лет он живет «на автопилоте», каждый день оплакивая свое счастливое прошлое. Неожиданно он получает предложение, от которого не в силах отказаться. Криминальный авторитет нанимает его найти и остановить киллера, который хочет его убить. Для Кирилла это будет не просто работа, а долгожданная месть – три года назад по вине этого человека погибла его дочь. Вот только киллер не убивает сам – за него всю работу делает смертоносный вирус. Он уже в крови жертвы, и никто не знает, как его остановить. Никто, кроме него – бывшего законника, волею судьбы оказавшегося на службе у мафии.

«Проект я начал писать во время локдауна, в самый разгар пандемии, во время бесконечных дискуссий на тему «искусственного или естественного происхождения» COVID-19. Для меня создание этой истории стало своего рода терапией, способом противостояния всеобщей панике и истерии. Поэтому несмотря на то, что кино это максимально жанровое, определенная доля авторского восприятия окружающей нас реальности в нем безусловно присутствует. Конечно, я консультировался со специалистами. И прежде всего меня волновал главный вопрос: «Может ли подобная история – чисто гипотетически – произойти в реальной жизни?» Ответ специалистов, меня отчасти – напугал, а отчасти – вдохновил. Чем именно? На этот вопрос ответит уже само кино», – рассказывает режиссер и автор сценария Денис Карышев.

Исполнитель главной роли Роман Маякин делится тем, как тщательно готовился проект:

«Такое бывает редко, но где-то за три месяца до старта съемок уже началась определенная работа над ролью. Мы с режиссером были на связи, начиная от костюмов, заканчивая сценарием. Денис прислушивался ко мне, и чуть-чуть поменялся сценарий. Поэтому да, работа над сериалом началась задолго до старта съёмок. Это здорово, потому что уже сейчас на площадке мы понимаем в каком направлении двигаемся».

По словам Дениса Карышева, кастинг был сложнейшим, главных героев искали долго. Перед режиссером изначально стояла задача попытаться избежать того, чтобы задействовать актеров в привычных амплуа. И он верит, что справился: таких Романа Маякина и Александра Устюгова зрители еще не видели.

Александр Устюгов говорит о своем герое:

«Мой персонаж сильный, мощный, с интересной сюжетной линией – он становится жертвой киллера, но его смерть отсрочена, а жизнь превращается в игровой квест, где он пытается разобраться, как же ему остаться на этом свете. Мой герой – двигатель истории, у него есть жесткие временные рамки, и все его существование становится более концентрированным, в том числе и поэтому его интересно играть. В сюжете заложены четкие драматические пружинки, которые позволяют моему герою совершать какие-то поступки и находить им оправдание, потому что он очень-очень хочет жить. Злодеев всегда играть интереснее, поэтому, когда предоставляется такая возможность, хочется в этом поучаствовать».

Фото – PR «Киностудия КИТ»

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