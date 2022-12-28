«Киностудия КИТ» объявляет о завершении съёмок сериала «Феникс»

В Минске завершились съёмки остросюжетного детектива «Феникс», производства «Киностудии КИТ» (входит в ГПМ КИТ в составе АО «Газпром-Медиа Холдинг») по заказу телеканала НТВ. Это история о том, что нельзя стереть прошлое – оно обязательно догонит. Стремясь убежать от проблем, главный герой сменил имя, город, профессию. Он завел семью, открыл свое дело, и несколько лет его жизнь была похожа на рай на земле. Но жизнь не прощает ошибок: их нужно исправлять, пока не стало слишком поздно – и прошлое настигает его, чтобы вернуть туда, где все начиналось.

Иван Колесников (Константин Адаев) ведёт тихую жизнь в городке Кировске, где владеет небольшим кафе. Когда в его заведении внезапно появляются бандиты, Иван, защищая жену, становится невольным убийцей налётчиков. Беда не приходит одна: вскоре к нему приходят серьёзные люди под предводительством Андреаса (Максим Радугин), зятя и правой руки криминального босса Приморска – Костаса. Андреас в курсе тайны Колесникова, который много лет выдаёт себя за другого человека...

На протяжение шестнадцати серий зрителей ждут острые драматические ситуации и непредсказуемые повороты сюжета, которые будут держать в напряжении до последнего эпизода. Сопереживая героям, зрители смогут не просто посмотреть, но фактически прожить драму вместе с ними, что и требуется от кино, профессионального во всех смыслах.

Константин Адаев, исполнитель роли Ивана Колесникова, рассказывает о съемках:

– Приехав на площадку в первый съемочный день, я увидел развевающийся флаг проекта «Феникс» и съемочную группу в футболках с названием сериала. Очень вдохновляет. Этот проект собрал прекрасных людей, настоящих профессионалов. Мне повезло с партнёрами. Знакомство, общение и работа с Иваном Паршиным подарили мне нового друга. Каждый день, каким бы он ни был, был наполнен творческим азартом, решениями, энергией и вдохновением.

Лянка Грыу, исполнительница роли Марии, соглашается с партнером по площадке:

– Работа над сериалом была очень интересной и сложной. Но именно благодаря замечательной съёмочной группе она запомнится надолго, как интересное творческие приключение. Было много непростых для меня моментов: драки, погони, эротические сцены. Это всегда сложно, поэтому важно понимать, что тебя окружают профессионалы, тогда есть доверие и получается крутой продукт. Моя героиня – одна из самых сложных и неоднозначных женщин, которых мне когда-либо приходилось играть. Она балансирует на грани добра и зла, и порой ее темная сторона побеждает. А я люблю себя актёрски провоцировать и играть сложных персонажей, это помогает расти и развиваться.

Лянка Грыу делится впечатлением о проекте:

– Наша история происходит на многих уровнях, и много линий сходятся в одну красивую и грустную сагу о судьбах и семьях. Сценарий «Феникса» очень напоминает древнегреческую трагедию, где у всех героев два лица, две стороны – темная и светлая. В ней нет ничего однозначного, и счастье и справедливость показаны, как понятия относительные. Захватывающая история, где все меняется по воле судьбы.

Константин Адаев продолжает:

– Эта история о любви и мести, последствиях сделанного выбора, которых не ждёшь. Когда меняется смысл, цели, мысли – меняется все в тебе и все вокруг. Палитра ситуаций, обстоятельств и состояний персонажей весьма насыщенна. Кто-то поддержит героя, кто-то осудит его трансформацию и методы, здесь каждый зритель решит для себя сам.

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